Mutatjuk Marco Rossi keretét – ők küzdenek Törökország és Koszovó ellen

Marco Rossi szövetségi kapitány kihirdette a magyar labdarúgó-válogatott játékoskeretét a Törökország és Koszovó elleni márciusi felkészülési mérkőzésekre, amelybe Dárdai Márton és Vancsa Zalán is bekerült.

A szövetségi kapitány kedden Telkiben hirdette ki a meghívott futballisták névsorát, amelyben a Herthában játszó középső Dárdai-testvér és a belga Lommelben szereplő Vancsa is megtalálható.

Dárdai Márton januári bejelentése után az első adandó alkalommal megkapta a behívót, így édesapja és bátyja után a harmadikként bemutatkozhat a nemzeti csapatban.

Schäfer András 2022 szeptembere után léphet újra pályára, rá sérüléséből felépülve nemcsak Németországban, hanem a magyar válogatottnál is számítanak.

Kapusposzton egy változás történt, a sérült Szappanos Pétert a Fehérvár kapusa, Tóth Balázs váltja a keretben, aki decemberben a hónap játékosa volt az OTP Bank Ligában.

A védelemben Dárdai személyében új játékos érkezik a keretbe, Szalai Attila klubcsapatában, a Freiburgban ugyan kevés lehetőséghez jut, de továbbra is élvezi Marco Rossi bizalmát. Sérülése után természetesen ott van a keretben a Real Madrid ellen gólt szerző Willi Orbán. A középpálya tengelyében ismerős arcokat találunk, akik hosszú idő után kaptak meghívót. Schäfer mellett ilyen Kleinheisler László is, aki tavaly nyár óta először lesz tagja a válogatottnak. Nagy visszatérő a Puskás Akadémia egyik legjobbja, Nagy Zsolt is, aki legutóbb szintén sérülés miatt hiányzott. A válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik felkészültsége is százszázalékos, így pályára léphet a barátságos meccseken.

Ami a támadókat illeti, a Lommel SK 19 éves tehetsége, Vancsa Zalán 2022 után újra válogatott lehet, a múlt héten klubcsapatában mesterhármast szerző csatár már 17 évesen bemutatkozott a felnőttek között. Újra kerettag Sallai Roland és Varga Barnabás, akik legutóbb sérülés miatt hiányoztak, most azonban bombaformában vannak.

A magyar labdarúgó-válogatott március 22-én 20:45-től Törökország ellen, míg március 26-án 19 órától Koszovó ellen lép pályára a Puskás Arénában.

Az M4 Sport és az m4sport.hu mindkét meccset élőben közvetíti.

A magyarok júniusban további két felkészülési mecset játszanak, az Eb-n pedig először Svájccal, majd a házigazda németekkel, valamint a skótokkal találkoznak a csoportkörben.

A magyar labdarúgó-válogatott 25 fős kerete:

Kapusok:

Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC)

Gulácsi Péter (RB Leipzig)

Tóth Balázs (Fehérvár FC)

Védők:

Balogh Botond (Parma)

Dárdai Márton (Hertha BSC)

Lang Ádám (Omonia Nicosia)

Mocsi Attila (Rizespor)

Orbán Willi (RB Leipzig)

Szalai Attila (SC Freiburg)

Szalai Gábor (FC Lausanne-Sport)

Középpályások:

Bolla Bendegúz (Servette FC)

Kerkez Milos (Bournemouth)

Kleinheisler László (Hajduk Split)

Nagy Ádám (Spezia Calcio)

Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC)

Nego Loic (Le Havre AC)

Schäfer András (Union Berlin)

Styles Callum (Sunderland AFC)

Támadók:

Ádám Martin (Ulszan Hyundai)

Gazdag Dániel (Philadelphia Union)

Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE)

Sallai Roland (SC Freiburg)

Szoboszlai Dominik (FC Liverpool)

Vancsa Zalán (Lommel SK)

Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

