Lefejelte az ellenfél játékosát, kirúgták az edzőt

A vendég veronaiak 1-0-s sikerét hozó bajnoki lefújása után a Lecce védője, Marin Pongracic, illetve a rivális csatára, Thomas Henry szóváltásba keveredett.

Feléjük közelített a hazaiak 48 esztendős trénere, majd fejelő mozdulatot tett Henry felé, aki összeesett, épp az egyik partjelző orra előtt. Később az edző a közösségi oldalán elnézést kért tettéért.

🟡🔴 Serie A side Lecce have decided to sack the manager Roberto d’Aversa after he headbutted Verona striker Thomas Henry yesterday. pic.twitter.com/ipAzOcbYbq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 11, 2024