A Kaposvár nyerte a férfi röplabda Magyar Kupát, miután a DRK négyes döntő vasárnapi fináléjában 3-2-re legyőzte a Kazincbarcikát az Érd Arénában.

A mérkőzés alaphangját a CEV Kupa-győztes, de első MK-diadalára hajtó, kaposvári Baróti Árpád adta meg, és bár a borsodiak egy ideig tartották a lépést esélyesebb riválisukkal, a kaposváriak jó nyitóteljesítményükre alapozva 8-8 után folyamatosan növelték a különbséget, és simán szerezték meg a vezetést.

A második felvonásban 5-5 után remek sáncmunkájának köszönhetően alakította ki azt a hárompontos fórt a Fino, amit a játékrész további részében remekül megőrzött. Mindkét csapat sokat kockáztatott – és ezért sokat is hibázott – a szerváknál, de kaposvári oldalon Baróti mellett ekkor a kubai center, Tomas Lescay is hatékonyan támadott, így bő háromnegyed óra után már kétszettes volt a bajnoki címvédő kaposváriak előnye.

A harmadik etap hozta a legnagyobb csatát,

mert a Vegyész tudott emelni játéka színvonalán. A kazincbarcikai játékosok keveset rontottak, a magyar válogatott Bibók Balázs pedig nagyszerűen röplabdázott a mintegy százfős, sárgába öltözött borsodi keménymag hangos biztatása mellett. A VRCK stabilizálta a nyitásfogadását, ezzel az alapjátékát, ez pedig elég volt a szépítéshez.

A negyedik szett elején is lendületben maradt a VRCK, de a kaposváriak a sokszor pontatlan támadásépítéseik ellenére is tartották a lépést, sőt, volt, hogy vezettek is. A hajrá előtt aztán a sokszor önfeláldozóan mezőnyöző Vegyész kettővel ellépett, a somogyi játékosok arcára pedig egyre nagyobb tanácstalanság ült ki, mert nem sikerültek a megoldásaik. A hajrára aztán Hubicska Patrik vezérletével összeszedte magát a somogyi csapat, de egy rossz szerva, majd egy barcikai ász után jöhetett a döntő felvonás.

Ebben az extázisban röplabdázó Hubicska remeklésével villámrajtot vett a Kaposvár (5-0), de 8-7-nél már csak egy volt a különbség az együttesek között. Ennél közelebb csak a legjobbkor, két meccslabda hárításával tudtak zárkózni Bibókék, de a kaposvári csapatkapitány Bögöly Gábor támadása után Bibók szélesre szálló ütése véget vetett a 137 perces mérkőzésnek.

A Kaposvár 26. döntőjét játszotta, az összecsapás legeredményesebb játékosa a 25 pontos Baróti volt.

A Vegyész két éve volt legutóbb érdekelt az aranymeccsen, akkor a Pénzügyőrtől kapott ki.

A kaposváriaknál a CEV Kupa-győztes Baróti először, a feladó Magyar Bálint ugyanakkor összesen kilencedszer, sorozatban pedig ötödször nyerte meg a kupaaranyat.

A Kaposvár sikerével indulási jogot szerzett a második számú európai sorozat, a CEV Kupa következő idényébe.

A döntőre – akárcsak a szombati női napon – gyakorlatilag teljesen megteltek a lelátók, és ahogyan egy nappal korábban, úgy most is látványos showelemek kísérték a bemutatást.

A somogyiak 19. alkalommal, de 2016 óta először emelhették magasba a serleget.

DRK Férfi Magyar Kupa, döntő:

Fino Kaposvár – GreenPlan-VRCK 3-2 (13, 17, -18, -24, 14)

a legeredményesebb játékosok: Baróti 25, Lescay 14, Novoszelov, Bögöly, Hubicska 13-13, illetve Bibók 22, Jirasek 19, Péter B. 16

Korábban, a 3. helyért:

Kecskeméti RC-Pénzügyőr SE 3-1 (-23, 23, 23, 22)

Kiemelt kép: Baróti Árpád, a Fino Kaposvár játékosa, valamint Bibók Balázs és Velychko Bohdan, a GreenPlan VRCK játékosai a DRK férfi röplabda Magyar Kupa döntőjében játszott Fino Kaposvár – GreenPlan VRCK mérkőzésen az Érd Arénában 2024. március 10-én. Fino Kaposvár – GreenPlan-VRCK 3-2. (Fotó: MTI/Purger Tamás)