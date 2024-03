Megjelent a World Soccer magyar kiadása

Többek között Szoboszlai Dominikkel, Marco Rossival, Sallai Rolanddal és Gera Zoltánnal a címlapon keddtől az újságárusoknál, a benzinkutakon, a bevásárlóközpontokban, összesen csaknem 1600 helyen kapható a World Soccer magazin magyar kiadása.

A lap keddi bemutatkozó sajtótájékoztatóján Kocsis András Sándor, a Kocsis Kiadó Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta, hogy a könyvkiadásban töltött 34 év után két éve alapította meg cégét, amely évente 40 könyvet ad ki, emellett a World Soccer (WS) a negyedik havilapja.

„Manapság nehéz küzdelem havilapot fenntartani, mi mégis belevágtunk, mert a világ legnépszerűbb sportja, a labdarúgás Magyarországon újra nagyon népszerű, a válogatott kijutott az Európa-bajnokságra”

– mondta a WS felelős kiadója. Hozzátette, hogy költséghatékonyan működnek, mert 3-4 személy dolgozik a kiadóban, az újságírók elektronikus úton küldik a cikkeiket.

„Hogy mer nyomtatott terméket kiadni napjainkban valaki?” – tette föl a kérdést Galambos Dániel főszerkesztő – aki korábban a Nemzeti Sport és a Képes Sport munkatársa is volt –, majd meg is válaszolta: „Rég volt ilyen népszerű a magyar válogatott és a Fradi, sokan rajonganak a külföldön játszó focistáinkért. Az gondoltuk, most érdemes belevágni, hiszen nincs a focival foglalkozó színes heti- vagy havilap a magyar piacon, vagyis hiánypótló kiadvány született”.

A főszerkesztő arról is beszélt, hogy

az 1960-ban alapított patinás angol lap 100 oldalas honi kiadása fele-fele arányban foglalkozik a magyar, illetve a nemzetközi labdarúgás legérdekesebb, legizgalmasabb történéseivel. A fiataloknak és a gyűjtőknek kedveskednek a poszterekkel, az első számban például Szoboszlai Dominik, Lionel Messi, a magyar válogatott és a Ferencváros posztere található.

A World Soccer magyar kiadása 1890 forintos áron kapható, de ezért a pénzért – Galambos Dániel megfogalmazása szerint – minőségi írásokat és minőségi fotókat kap a szurkoló, a kiadónál előfizetve pedig kedvezményesen lehet hozzájutni a kiadványhoz.

A sajtótájékoztatón elhangzott, keresik a kapcsolatot az Magyar Labdarúgó Szövetséggel annak érdekében, hogy a válogatott mérkőzések előtt árusítani tudják a WS-t. A 12 ezer példányban megjelenő lapnak már 60 előfizetője van, és a készítők bíznak benne, hogy egy-két héten belül növekszik ez a szám.