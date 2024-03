Elhunyt Jurák László, az amerikai kézilabdasport egyik megalapítója

Kilencvenkét éves korában elhunyt Jurák László, aki a kézilabdasport egyik meghonosítója volt az Egyesült Államokban.

Jurák halálhíréről az Egyesült Államok kézilabda-szövetsége számolt be közösségi oldalán.

Az 1931-ben született sportember a Postás SE-ben játszott, és 17 évesen már az NB I-ben szerepelt. Negyedéves volt a Testnevelési Főiskolán, amikor 1956-ban elhagyta az országot és Amerikába költözött. Három hónappal később már Rockefeller-ösztöndíjasként tanulhatott a New-York-i Egyetemen, ahol 1962-ben mestervizsgával végzett.

A sportág felépítését és elterjesztését a nulláról kezdte a New York Hungária nevű klubon belül. Rendszeresen pályára lépett játékos-edzőként az amerikai bajnokságban és 1970-ig új hazája válogatottjában is – szerepelt az 1963-as és az 1970-es világbajnokságon is -, miközben testnevelő-tanárként dolgozott.

Az 1972-es müncheni olimpián szövetségi kapitányként vezette a csapatot, amely a 16-os mezőny 14. helyén végzett.

Edzőként labdarúgással és kosárlabdával is foglalkozott, 1964 és 1993 között a The Waldorf School of Garden City csapataival a különböző egyetemi futballbajnokságokat 19 alkalommal végzett az élen.

A kiemelt kép illusztráció.