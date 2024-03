Befolyásolás vádjával vizsgálat indult az FIA elnöke ellen

A BBC beszámolója szerint az ügyet az FIA párizsi székhelyű etikai bizottsága tárgyalja, eredmény pedig négy-hat héten belül várható. A lap szerint az FIA 62 éves elnöke

Ezzel Alonso visszakapta a harmadik helyet, melyet először elvettek tőle az utólagos büntetéssel.

BREAKING 🚨

FIA president Mohammed Ben Sulayem is under investigation for allegedly interfering over an F1 race result.

Story below ⬇️ pic.twitter.com/yiHZAEhAb5

— BBC Sport (@BBCSport) March 4, 2024