Leiskolázta a Manchester City a városi riválist

Hátrányból fordítva 3-1-re nyert a City a Uinted ellen az angol labdarúgó-bajnokság 27. fordulójának manchesteri rangadóján.

A vasárnap délutáni mérkőzésen Marcus Rashford a 8. percben szerzett vezetést a Unitednek, lendületből 24 méterről bombázott a kapuba, labdája a felső lécről vágódott a gólvonal mögé.

Az egyenlítés az 56. percben jött össze Phil Foden révén, aki nagyszerű tekeréssel vette be a vendégek kapuját. A következő hazai gólt is ő szerezte a 80. percben, amikor pontos passzokkal felépített támadást lezárva, a balösszekötő helyén tört be a 16-oson belülre, és kilőtte a hosszú sarkot. A végeredményt a védelem hibáját kihasználva Erling Haaland állította be a 91. percben.

A 27 kapura lövéssel próbálkozó City jelentős fölényben játszotta végig a mérkőzést, és egy pontra van a tabellán az éllovas Liverpooltól.

Premier League, 27. forduló:

Manchester City-Manchester United 3-1 (0-1)

korábban:

Burnley-Bournemouth 0-2 (0-1)

szombaton játszották:

Luton Town-Aston Villa 2-3 (0-2)

Nottingham Forest-Liverpool FC 0-1 (0-0)

Brentford-Chelsea 2-2 (0-1)

Everton-West Ham United 1-3 (0-0)

Fulham-Brighton 3-0 (2-0)

Newcastle United-Wolverhampton Wanderers 3-0 (2-0)

Tottenham Hotspur-Crystal Palace 3-1 (0-0)

hétfőn játsszák:

Sheffield United-Arsenal 21.00

A tabella:

1. Liverpool FC 27 64-25 63 pont

2. Manchester City 27 62-27 62

3. Arsenal 26 62-23 58

4. Aston Villa 27 59-37 55

5. Tottenham Hotspur 26 55-39 50

6. Manchester United 27 37-38 44

7. West Ham 27 43-47 42

8. Newcastle United 27 57-45 40

9. Brighton 27 49-44 39

10. Wolverhampton Wanderers 27 40-43 38

11. Chelsea 26 44-43 36

12. Fulham 27 39-42 35

13. Bournemouth 26 35-47 31

14. Crystal Palace 27 32-47 28

15. Brentford 27 39-50 26

16. Everton 27 29-37 25

17. Nottingham Forest 27 34-49 24

18. Luton 26 37-54 20

19. Burnley 27 25-60 13

20. Sheffield United 26 22-66 13

A kiemelt kép illusztráció.