LeBron James újabb NBA-rekordot döntött

James az alapszakasz szombati játéknapján 26 pontot dobott a Denver Nuggets csapatával szemben hazai pályán 124-114-re elveszített mérkőzésen, így most 40 017 pontnál jár.

Congratulations to LeBron James for being the first and only player in NBA history to score 40,000 points! I’m so glad I was here to witness such an incredible feat! @KingJames pic.twitter.com/IdfjsrSLKJ

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) March 3, 2024