Infantino: A FIFA piros lapot mutat a kék lapnak

„Nem lesz kék lap a legmagasabb szinten. Ez egy olyan téma, amely számunkra nem létezik” – je lentette ki Gianni Infantino, a FIFA elnöke amikor megérkezett a skóciai Loch Lomondba az IFAB ülésére.

Infantino hozzátette, mindig nyitottak az új ötletekre és javaslatokra, ugyanakkor meg kell védeni a játék lényegét és hagyományait.

‘This is a topic that is non existent for us. If you want a title it is: ‘red card to the blue card’. No way.’

—FIFA president Gianni Infantino on blue cards being used at the elite level 🚫 pic.twitter.com/a8ctxcaVGh

— B/R Football (@brfootball) March 1, 2024