Alonsóval világbajnokok, Gaslyékkal sereghajtók – miért és hogyan csúszott le a Forma–1 francia válogatottja?

Kifejezetten rosszul indult a szezon az Alpine F1 Team számára, ugyanis az istálló úgy tűnik, sereghajtóként kezdi meg a 2024-es idényt. Az előző szezon konstruktőr-világbajnoki 6. helyezettjét úgy tűnik, hogy az eddig maga mögé utasított négy csapat, a Visa RB (korábbi nevén Toro Rosso), a Williams, a Stake Sauber és a Haas is megelőzte.

Ennek eredményeként Esteban Ocon csak a 19., Pierre Gasly pedig az utolsó, 20. rajthelyet tudta megszerezni a Bahreini Nagydíj szombati időmérő edzésén.

„We keep going, we keep pushing”

Nothing but positive vibes from Esteban Ocon following a disappointing double Q1 exit for Alpine 💪#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/oaPmYOb0L6

