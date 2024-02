Összeesett otthonában, lélegeztetőgépre került a 47-szeres válogatott focista

A dán FC Midtjylland egyik legjobbja egy hete összeesett otthonában, elvesztette az eszméletét, és azóta az aarhusi kórházban ápolják. Az orvosok szerint mesterséges lélegeztetésre szorul, és agyi rendellenesség állhat a háttérben, de a pontos diagnózis még nem ismert. Egyelőre annyi bizonyos, hogy idegenkezűség nem forog fenn, és a középpályás nem magának okozott sérülést, ezt klubja is megerősítette.

A 28 éves futballista korábban megfordult a svéd AIK-nál, az orosz Krasznodarnál és a belga Anderlechtnél is.

🚨🚨| Former Arsenal midfielder Kristoffer Olsson is on a ventilator in hospital after collapsing at home, his current club FC Midtjylland have announced. pic.twitter.com/pkCxeaJst5

— GOMEZ ENIOLA 🇳🇬 (@EniolaGomes) February 27, 2024