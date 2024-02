A magyar női vízilabda-válogatott csapatkapitánya szerint nagyon vékony a jég a menny és a pokol között

A világbajnoki ezüstérmes magyar női vízilabda-válogatott hétfői köszöntésén a szakemberek és Keszthelyi Rita csapatkapitány is arról beszélt, hogy az élmezőny tagjai között nüanszok döntenek.

„Az élmezőny tagjai nagyon közel vannak egymáshoz. Az dönt, hogyan ragadjuk meg a kínálkozó alkalmat. Nem is csak az ötméteresekre gondolok, mert oda el is kellett ám jutni például úgy, hogy nem kaptunk ki a címvédő és Európa-bajnok hollandoktól” – fogalmazott Mihók Attila társ szövetségi kapitány arra utalva, hogy a magyar csapat a negyed- és az elődöntőből is ötméteresekkel jutott tovább.

A rekordot jelentő kilencedik vb-jén szereplő és a torna legjobbjának választott Keszthelyi ehhez hozzáfűzte, vékony a jég a menny és a pokol között, amivel arra utalt, nüanszok döntenek arról, hogy a csapat négybe jut, vagy csak az 5-8. helyért küzdhet. Szerinte sikertelenség esetén is ugyanaz a csapat, amelyik előtte sikereket ért el, ráadásul mindig a játékosoknak fáj a legjobban a kudarc.

„Az eindhoveni Eb óta gyorsan és sokat fejlődtünk. Nem jobb vízilabdázók lettünk, hanem ki tudtuk hozni egymásból a teljesítményt”

– mondta a Mataro 32 éves légiósa, aki leszögezte, nem elveszítették a döntőt, hanem megnyerték az ezüstöt.

Keszthelyi szerint védekezésben lépett előre rendkívül sokat a nemzeti együttes, amit az mutat, hogy az ötödik hellyel zárult hollandiai kontinensviadalon háromszor is tíz gól felett kapott, míg a dohai vb-n egyszer sem.

„Tíz kapott gól alatt lehet meccset nyerni. Afelett vért kell izzadni, hogy többet lőjünk” – mondta a csapatkapitány.

Mihók kollégája, Cseh Sándor elárulta, zavarta, hogy munkába állásuk után egy hónappal is azt kérdezték, ki mit csinál, ezért december 18-ától az eredményektől függetlenül nem nyilatkozott.

„Zavaró lehet, hogy egyik nap ő, a másikon pedig a másik szakvezető mondja el a véleményét csak más szavakkal. Ez egy rizikófaktor, amit ki kellett zárni” – mondta Cseh, aki szerint az elmúlt két hónapban minden úgy épült fel, ahogy azt előre meg lehetett írni.

Madaras Norbert, a magyar szövetség (MVLSZ) elnöke úgy vélte, felemás vb volt, ahogy a fukuokai is, csak akkor a férfiak voltak ügyesebbek, most pedig a nők.

„A férfi csapat hetedik helye csalódás, de még inkább az, hogy a negyeddöntő második felében nem a tudásának megfelelően játszott”

– emelte ki. A játékosként kétszeres olimpiai bajnok sportvezető hozzátette, az élmezőny szorosságát mutatja, hogy a tavalyi döntősök, azaz a magyarok és a görögök ezúttal négy közé se jutottak, ahogy a mostani finalisták – Horvátország és Olaszország – se a tavalyi, fukuokai vb-n” – mondta Madaras, aki köszönetet mondott a szövetséget hét éve támogató és a hétfői sajtótájékoztatót szervező SEAT-nak.

Az MVLSZ elnöke – áttérve a női válogatottra – kifejtette, tavaly a kapitányváltás után az volt a cél, hogy stabilabbá váljon az együttes játéka, s bár ez januárban az Eb-n még nem mutatkozott meg, februárban a dohai vb-n már igen.

Szerinte az ezüstéremnél is bíztatóbb a mutatott fejlődés a párizsi olimpia előtt, amelyre a vb-n szerezte meg az indulási jogot a női csapat.

A női válogatott százszázalékos csoportkör után ötméteresekkel verte a címvédő és Európa-bajnok Hollandiát, ezzel kivívta a párizsi kvótát, majd ugyanígy múlta felül Görögországot is, a fináléban viszont 8-7-re alulmaradt az olimpiai bajnok amerikaiakkal szemben.

Kiemelt kép: A második helyen végzett magyar csapat a női vízilabdatorna eredményhirdetésén a dohai vizes világbajnokságon 2024. február 16-án. (Fotó: MTI/Kovács Tamás)