Videón a gólzápor és drámai fordítás, elvesztette hazai veretlenségét a Paks

Az éllovas Paks kétgólos előnyét eltékozolva nagy meglepetésre 4-3-ra kikapott hazai pályán a kiesés elkerüléséért küzdő Zalaegerszegtől a labdarúgó OTP Bank Liga 21. fordulójának péntek esti nyitómérkőzésén.

A kezdő sípszótól magához ragadta a kezdeményezést a Paks, s ennek hamar meg is lett az eredménye, miután Könyves középre adott labdája a menteni igyekvő Evangeluról a hálóba vágódott. A gól után is a hazaiak irányítottak, a ZTE szinte semmi veszélyt nem jelentett a kapura, sőt, a térfeléről is alig tudott kijönni.

A házigazdák a 28. percben büntetőhöz jutottak, miután Könyvessel szabálytalankodtak a 16-oson belül. A sértett állt oda a 11-eshez, de a jobb alsó sarokra tartó lövését Dombó hárította. Az első félidő hajrájában kijött a szorításból a Zalaegerszeg, veszélyes helyzetet azonban nem tudott kialakítani. A másik oldalon viszont Könyves javította korábbi hibáját, egy remek összjáték után bevette Dombó kapuját.

m4_pakszte_golok_240216

A fordulás után váratlanul szépítettek a vendégek, az elalvó paksi védelem asszisztálása mellett Gruber volt eredményes, de nem sokáig örülhetett a ZTE. A remek estét produkáló Könyves szinte azonnal válaszolt, egy jobboldali szöglet után ismét betalált, visszaállítva ezzel a kétgólos különbséget. Az első játékrészhez hasonlóan a hazaiak birtokolták többet a labdát, Dombó többször is nagyot védett, ezért is volt meglepő, hogy a vendégek újra szépíteni tudtak a csereként beállt Corizet első labdaérintéséből.

Szappanos vesszőfutása ezzel még nem ért véget, egy ártalmatlannak tűnő labda ugyanis megpattanva egy göröngyön, átugrotta őt, Mance pedig begyalogolt vele kapuba, így – bár a játék képe egyáltalán nem ezt mutatta – döntetlen állásról kezdődött a hajrá. Az utolsó percekben nyomás alá helyezte a vendégek kapuját a Paks, de a slusszpoén még hátra volt: Croizet lövése megpattant Szélpálon, Szappanos pedig bevédte a labdát, így vendégsikerrel ért véget az őrült találkozó.

Kiemelt kép: Bognár György, a Paks edzője sem hitte el mi történt. (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)