Egy góllal kikaptunk a szerbektől, a hetedik helyért játszhat a férfi vízilabda-válogatott

A címvédő magyar férfi vízilabda-válogatott 11-10-es vereséget szenvedett a szerb csapattól, így a hetedik helyért játszhat a dohai világbajnokságon.

A magyar csapat 2022-ben, hazai környezetben is a hetedik helyért ugrott vízbe utoljára, akkor legyőzte a montenegróiakat, és most is ellenük zárja szombaton a világbajnokságot.

A két csapat legutóbb januárban, a horvátországi Európa-bajnokságon a negyeddöntőben találkozott egymással, ott a tornára megfiatalított magyar válogatott ötméteresekkel diadalmaskodott. Az akkor vízbe ugrók közül a magyaroknál – Vigvári Vince, Fekete Gergő, Nagy Ádám, Kovács Péter és Bányai Márk – most is ott volt a medencében. A 15 fős magyar keretből az utolsó előtti vb-meccsre Pohl Zoltán és Tátrai Dávid maradt ki.

A szerbek a legfontosabb játékosuk nélkül várták az összecsapást, ugyanis a Ferencvárosban szereplő kétszeres olimpiai bajnok Dusan Mandicot a horvátok elleni negyeddöntőben brutalitás miatt kiállítottak, ami automatikusan eltiltást vont maga után.

Mindkét oldalon az első támadás centergóllal zárult, a rivális pedig második akcióját is azonos létszámnál, eredményesen zárta le. Az első magyar fór gólt eredményezett, Varga Dénes lövése a blokkról pattant be, a kétszeres világbajnok, olimpiai aranyérmes klasszisnak ez volt a 450. gólja a válogatottban. A szerbek emberelőnyből újra megszerezték a vezetést, a Vasast erősítő Strahinja Rasovic pattintott a rövidbe. A magyarok ezután több mint másfél percig támadhattak, benne két emberelőnnyel, de három lövés a blokkban, egy pedig a kapus kezében halt el. A lefordulás után ötmétereshez jutottak a szerbek, amit Radomir Drasovic értékesített, majd Rasovic is szembe került büntetőből Vogellel, és ő is túljárt az ötösölő magyar kapus eszén (5-2).

A második negyedre érkezett Bányai Márk a magyar kapuba, de még mielőtt dolga lett volna, az előző vb legértékesebb játékosának választott Zalánki Gergő lőtt bődületesen nagy gólt. A fiatal hálóőr aztán rögtön egy ziccert hárított, elöl pedig egy végletekig kijátszott emberelőny végén Nagy Ádám húzott közelről a kapuba. A szerbek támadásban összezavarodtak, Varga pedig kis szerencsével egyenlített. A szerbek a következő támadásukból újra előnybe kerültek, Német Toni azonban ötméterest harcolt ki, Zalánki pedig nem hibázott. Hátrányban Bányai újabb bravúrt mutatott be, Strahinja Rasovic azonban kiszorított helyzetből csodálatos gólt lőtt. Azonnal érkezett az egyenlítés, Németet nem tudta megtartani a szerb bekk, az FTC centere pedig a kapus feje fölött lőtt a hálóba (7-7).

A nagyszünet után Zalánki egy gyönyörű labdaátvétel után a felső lécet találta el, majd Angyal Dániel húzása is centiken múlott – a VAR segítségével döntöttek a magyarok ellen, jogosan. A szerbek néhány másodperccel később újra előnybe kerültek, Sava Randelovic centerből volt eredményes. Három perccel a negyed vége előtt fórban Varga Zsolt időt kért, Manhercz Krisztián lövését azonban könnyedén fogta Radsolav Filipovic, nem sokkal később pedig Nagy – ugyancsak előnyben – a kapufára lőtt, ez volt sorozatban az ötödik kimaradt magyar emberelőny.

A szerbek ezzel szemben az időkérésüket követően gyorsan végigvitték a megbeszélt játékot fórban, majd kis híján visszaállították a háromgólos különbséget, de Rasovic bombája szerencsésen kifelé vágódott a lécről. A túloldalon Zalánki újabb gyönyörű pattintásával zárkóztak fel a magyarok (9-8).

A záró nyolc percre visszatért Vogel a kapuba, de Drasovic gyorsan felavatta közelről, a második hátránynál viszont már védte a Vasas-rivális próbálkozását. Nikola Lukic három blokkoló kéz és Vogelé mellett talált utat a hálóba, így négy és fél perccel a vége előtt három gól volt a különbség, amiből a kapitány Jansik Szilárd faragott le gyorsan egyet, a következő támadás végén viszont közelről a kapufára húzott. Labdaszerzés után Vigvári Vince indult meg és lőtte ki a bal alsót, a szerbek pedig fórt hibáztak. Másfél perccel a vége előtt az egyenlítésért támadtak a magyarok, Manhercz óriási gólt lőtt, de közben a bírók már kontrát fújtak. A szerbek amennyi időt lehetett, azt elhasználták, 14 másodperce maradt a magyar együttesnek, Varga Zsolt időkérése után Vogel is felment, a végén pedig rá jött ki a figura, de a ő a kapusba húzott.

Kiemelt kép: Zalánki Gergő (b) és a szerb Branislav Mitrovic a férfi vízilabdatorna 5-8- helyéért játszott Magyarország – Szerbia mérkőzésen a dohai vizes világbajnokságon 2024. február 13-án. (Fotó: MTI/Kovács Tamás)