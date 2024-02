Gödörben férfi pólósaink – Jansik: Rengeteget kell dolgoznunk, hogy az olimpiára odaérjünk

Jansik Szilárd, a magyar vízilabda-válogatott csapatkapitánya rendkívül csalódott, hogy a csapat címvédőként csak a hetedik helyért játszhat a dohai világbajnokságon, de bízik abban, hogy a gárda fel tud állni a padlóról. A magyar együttes kedden a franciáktól, majd csütörtökön a szerbektől is kikapott.

„Nagyon mélyen magunkba kell néznünk, mert ez így iszonyatosan kevés lesz. Azt gondoltuk, hogy mi itt esélyesek vagyunk, és éremért játszhatunk. Hát jól helyre raktak minket…, nagyon nem. Rengeteget kell dolgoznunk, hogy az olimpiára odaérjünk” – értékelt a 11–10-re elveszített összecsapást követően a Ferencváros játékosa, aki szerint a sportban és az életben is kap nagy pofonokat az ember, de ezekből fel kell tudni állni.

„Én hiszek a társaimban és a stábban, hogy ezt meg tudjuk csinálni” – tette hozzá.

„Montenegró ellen már jobb jeleket kellene mutatnunk, és remélem, az olimpián már az a csapat fog játszani, amelyik Fukuokában megnyerte a világbajnokságot, amely egymásért, a szeretteiért és Magyarországért küzdött.”

Jansik Szilárd hozzátette, amikor háromgólos hátrányból egyenlítettek a szerbek ellen, remélte, hogy átlendülnek azon a negatív hullámon, amelyre a franciák elleni negyeddöntőben ültek fel.

Varga Zsolt szövetségi kapitány „vállalta a felelősséget” a stratégiáért,

hogy két hete volt játékba hozni azokat, akik kihagyták januárban a horvátországi Európa-bajnokságot.

Jansik Szilárd (b) és Vígvári Vince a férfi vízilabdatorna 5–8. helyéért játszott Magyarország–Szerbia mérkőzésen, a dohai vizes világbajnokságon 2024. február 15-én. (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

„Most vagyunk abban a fázisban, amikor nem jól játszunk. Egy normális felkészülésben ennek a fázisnak a végén indulunk el felfelé, miután kielemezzük, analizáljuk a hibákat és megyünk tovább.

Most éppen ebben a döcögős lejtmenetben vagyunk, picit a végén mindig lemaradtunk, egyszerűen nem érkezett meg a meccsritmus. Ezt én találtam így ki, ez az én felelősségem”

– nyilatkozott a szövetségi kapitány.

A szakember hozzátette, természetesen azt kérte a játékosoktól, hogy „mindenki szálljon magába”, hiszen az ellenfelek olyan akciógólokat is lőttek, amelyek semmilyen körülmények között nem megengedhetők.

Megszerezte 450. gólját a válogatottban a kétszeres világbajnok és olimpiai bajnok, Varga Dénes.

„Nagyon sok olyan gólt lőttek, amiért meg sem kellett dolgozniuk, emiatt nekünk rohannunk kellett az eredmény után. Ez pedig rengeteg energiánkat felemésztette, de idáig már nem kellett volna eljutni” – mondta a 36 éves klasszis, aki megjegyezte, úgy érezték, többre hivatottak ezen a világbajnokságon.

A magyar csapat 2022-ben, hazai környezetben is a hetedik helyért ugrott vízbe utoljára, akkor legyőzte a montenegróiakat, és most is ellenük zárja szombaton a világbajnokságot.

Kiemelt képen: Jansik Szilárd (b) és Vogel Soma a férfi vízilabdatorna 5–8. helyéért játszott Magyarország–Szerbia mérkőzés után a dohai vizes világbajnokságon, 2024. február 15-én. A magyar válogatott 11–10-es vereséget szenvedett (Fotó: MTI/Kovács Tamás)