„Nagy legyél!” – kiáltotta a kapitány Magyari Aldának, aki ezután remekelt az ötméteres párbajban

Mihók Attila, a magyar női vízilabda-válogatott társ-szövetségi kapitánya szerint mindkét csapatnak sikerült „elrontania a másik játékát” a görögök elleni világbajnok elődöntőben, amelyet a magyarok ötméteresekkel nyertek meg. Az Egyesült Államok elleni fináléval kapcsolatban a kapitány azt várja, hogy „felveszik a kesztyűt”.

„Mi próbáltuk rákényszeríteni a játékunkat a görögökre, ők pedig ugyanezt tették velünk, így mindkét csapat sok hibával vízilabdázott” – nyilatkozta a szakember a 13–11-re megnyert szerdai összecsapást követően.

„A végén megbeszéltünk egy fórt, de végül nem abból lőttük a gólt, amit szerettünk volna. Azt szépen levették a görögök, így a labdának mennie kellett még egy kört, és szerencsére ezúttal nem rémültünk meg attól, hogy csak két másodperc van az előnyből. Ezen egyébként nagyon sokat dolgoztunk” – elevenítette fel a kapitány Leimeter Dóra 18 másodperccel a vége előtt született egyenlítő gólját.

A kapitány az ötméteres párbaj előtt azt üzente Magyari Aldának, úgy, hogy beleremegett a csarnok: „Nagy legyél!”.

„Szeretem, ha már ilyen nagy kapusunk van, akkor kicsi a hely a kapuban, egy ilyen helyzetben pedig nagyon nehéz mellette megtalálni a réseket, ezzel pedig valóban nagy lett” – tette hozzá Mihók Attila.

Mihók Attila szövetségi kapitány (j) a női vízilabdatorna elődöntőjében, a Magyarország–Görögország mérkőzés után a dohai vizes világbajnokságon 2024. február 14-én. A magyar válogatott ötméteresekkel 13–11-re nyert és bejutott a döntőbe. (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Az Egyesült Államok elleni fináléval kapcsolatban a kapitány azt várja, hogy felveszik a kesztyűt.

„Volt velük már egy edzőmeccsünk.

Nagyon masszívak, nehéz rajtuk fogást találni, ráadásul egy olyan extra kapusuk van Asleigh Johnson személyében, hogy védekezésben nem kell sokat kockáztatniuk, nyugodtan elengedhetik a lövőket”

– mondta a kapitány.

A mérkőzés egyik hőse, Leimeter Dóra elmondta, nyugodt volt, mert tudta, ha esetleg hibázik is a kulcsszituációban, a csapattársai nem fogják a nyakába varrni.

„Lőttem én már így utolsó másodperces gólokat, tudtam, hogy bárkire is jön majd ki a lövés, az fel fogja vállalni a feladatot, és annyira egyben vagyunk most fejben, hogy abban is biztos voltam, hogy gól lesz” – nyilatkozta az MTI-nek Leimeter, aki azt is elmondta: nem őrá volt felrajzolva a figura, de végül így jött ki.

„Ha ugyanilyen felszabadultan tudunk játszani, mint most, annyira összetartóak leszünk, akkor egy nagyon jó meccset játszhatunk az amerikaiakkal”

– tekintett előre a fináléra a balkezes játékos.

A harmadik negyed végén és a negyedik elején is fontos gólt szerző Szilágyi Dorottya rendkívül magabiztosan nyilatkozott a fináléról: „Nyilván, ahogyan az amerikaiak ellen mindig is, biztosan nagyon kemény meccs lesz, de most azt érzem, hogy mindegy, ki jön velünk szembe, le tudjuk győzni.”

A magyar–amerikai vízilabdadöntőt pénteken 15:30-kor rendezik.

Kiemelt kép: Mihók Attila szövetségi kapitány (j) a női vízilabdatorna elődöntőjében, a Magyarország–Görögország mérkőzés után a dohai vizes világbajnokságon 2024. február 14-én. (Fotó: MTI/Kovács Tamás)