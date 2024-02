Egy napon indul a borsodiak új korszaka – bemutatta új edzőjét a Diósgyőr és a Mezőkövesd

A Valentin-nap idén az új kapcsolatok ünnepe az OTP Bank Ligában: az újonc Diósgyőr és a kieső helyen álló Mezőkövesd is egy napon jelentette be új edzőjét.

A Diósgyőr esetében inkább meglepetésszerű, míg a Mezőkövesd esetében szükségszerű volt a váltás oka: A miskolciak remekül helyt álltak a bajnokságban az előző edzővel, Szergej Kuznyecovval, azonban, mint derült égből villámcsapás, úgy szakítottak a felek. A DVTK közleménye azzal indokolta edzője menesztését, hogy senki nem mehet szembe a klub érdekeivel. A valós okok tisztázatlanok, ugyanis az eredmények jöttek, a hetedik helyen telelt a Diósgyőr. Vélhetően a magyar fiatalok mellőzése lehetett a probléma, hiszen az őszi szezonban mindössze 396 percet kaptak a 2003 vagy annál korábban született játékosok a csapatban, amely az MLSZ fiatalszabálya miatt nem elhanyagolható szakmai és anyagi szempont.

Kuznyecov helyettese három bajnokin át Simon Miklós volt, vele csak egy pontot szerzett a csapat, szerdán azonban megérkezett a végleges vezetőedző, aki ismerős lehet a DVTK szurkolóinak: Vladimir Radenkovics érkezett, aki 2013 és 2015 között másodedzőként már dolgozott Diósgyőrben.

„Nagyszerű emlékeket őrzök Diósgyőrből, amikor Tomislav Szivics segítőjeként tevékenykedtem itt. A DVTK 114 éves történetének egyik legszebb időszaka volt ez, a csapat megnyerte a Ligakupát és döntőt játszott Magyar Kupában” – nyilatkozott a 46 éves tréner.

Radenkovics kiemelte, sok nagy klubnál megfordult, ahol megszokta, hogy eredménykényszer alatt kell dolgoznia, például a Slovan Bratislavánál, a Crvena zvezdánál vagy a Makkabi Tel-Avívnál. Ezeknél a csapatoknál másodedző vol,t és most úgy érzi, eljött az idő, hogy vezetőedzőként is jó eredményeket érjen el. Hozzátette, sok fiatal játékosnak szeretne lehetőséget adni, akár U19-es futballistának is. Magyar Mátyás, a DVTK tulajdonosa hosszú távon tervez új edzőjével.

Nemcsak a Diósgyőrnél, hanem a másik borsodi csapatnál is edzőcsere történt, miután Kuttor Attilával közös megegyezéssel szerződést bontott a Mezőkövesd.

Az 53 éves szakember 2022 szeptemberében ült le a mezőkövesdi kispadra, összesen 49 mérkőzésen irányította a csapatot. Az előző szezonban az élvonal 7. helyén zárt vele az együttes. Ebben a szezonban viszont a sárga-kék alakulatnál hatalmas kiesési gondok vannak, eddig 20 meccsen csak 16 pontot gyűjtöttek a matyóföldiek, jelenleg hat pont lemaradásuk van a bennmaradást érő 10. helytől.

Szerdán be is jelentették az új edzőt Milan Milanovics személyében. A 61 éves szakember 2012 óta 15 csapatnál edzősködött, legutóbb a szerb FK Radnik trénere volt.

A Mezőkövesd honlapja szerint már a bejelentést követő órákban meg is tartotta első edzését a szerb szakember, akinek a jövője vélhetően attól függ, sikerül e vele kiharcolni a bent maradást.

Nagyjából egy hét leforgása alatt az NB I-es mezőny negyedéről elmondható, hogy új edzővel folytatják, hiszen február 8-án a MOL tulajdonába kerülő Újpest Mészöly Géza érkezését jelentette be, aki Nebojsa Vignjevicset váltotta a fővárosi csapatban. A magyar edző harmadik újpesti korszaka jól indult, hiszen legutóbb épp a Diósgyőrt verték meg, amivel véget ért a lila-fehérek 9 meccses nyeretlenségi sorozata.

