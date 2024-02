A Ferrari kezesebb, mégis vad autót ígér, és győzelmi sorozatot vár idén az F1-ben

Az olasz csapat másfél perces YouTube-videóban mutatta be a szokás szerint vörös alapszínben, sárga és fehér díszcsíkokkal pompázó SF–24 kódjelzésű versenygépet. A videó elején

Idén a monacói Charles Leclerc és a spanyol Carlos Sainz kormányozza majd a vörös autókat, 2025-ben azonban már a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton lesz Leclerc csapattársa.

The moment you’ve all been waiting for…

The SF-24 is here!! ❤️💛 pic.twitter.com/KVEcU5929j

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 13, 2024