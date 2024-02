Mihók Attila szerint példamutató csapattá vált a női vízilabda-válogatott

Mihók Attila, a világbajnoki elődöntős és immár biztos olimpiai résztvevő női vízilabda-válogatott társ szövetségi kapitánya szerint az elmúlt időszakban példamutató csapattá vált az együttes, amely hétfőn a címvédő és Európa-bajnok hollandok legyőzésével került a négy közé a dohai tornán.

„Mindenki tudja milyen messziről, mélyről indultunk, komoly nehézségeken ment át ez a csapat mentálisan és fizikálisan egyaránt. Köszönöm a játékosaimnak, hogy hittek abban, amit mi úgy hívunk, az érem másik oldala. Vették a fáradtságot és az akaratot ahhoz, hogy az emberi kapcsolatok szintjén is példamutató csapattá váljanak. Ez a mai siker talán ebből fakadt” – nyilatkozta a találkozót követően Mihók Attila a vegyes zónában.

A szakember elmondta, rendkívül intenzív két hónap eredménye a megszerzett az olimpiai kvótát, amelynek kivívása az elsődleges feladata volt az irányítást a fukuokai vb után átvevő szakmai stábnak.

„Most picit ünneplünk, de holnap reggeltől más feladatokra koncentrálunk. Eddig az olimpiára szerettünk volna kijutni, most viszont világbajnoki érmet akarunk nyerni, lehetőleg minél fényesebbet”

– mondta Mihók Attila, aki hozzátette, nem foglalkozott azzal, hogy a gyengén sikerült eindhoveni Európa-bajnokság után – ahol ötödik lett a csapat – sok kritikát kapott.

Az MTI érdeklődésére elárulta, mivel négy játékosa is kipontozódott – Szilágyi Dorottya, Gurisatti Gréta, Horváth Brigitta és Leimeter Dóra – gyakorlatilag nem volt „választása”, hogy kikre bízza az ötmétereseket, hiszen Vályi Vanda egy kisebb könyöksérüléssel játszik a tornán.

A mérkőzés egyik legnagyobb gólját Gurisatti Gréta lőtte, aki úgy érezte, nem veszíthetik el a találkozót:

„Azt éreztem végig, hogy jobban megérdemeljük, annyira jó volt a védekezésünk. Sokkal több fórt kaptak, ezt folyamatosan kivédekezni óriási dolog volt úgy, hogy nálunk a végén négyen pontozódtak ki, azaz sokkal több oxigént használtunk el” – mondta Gurisatti, aki megjegyezte, az a magyar játékos, aki ilyen szívvel tud harcolni, az a végén is be fogja lőni az ötméterest, és így is lett. Hozzátette, az Eb óta véleménye szerint egyetlen csapat sem dolgozott annyit, mint a magyar.

„Amilyen mélységből indultunk, ez most annyira gyönyörű. És még nincs vége, mert megjöttek a magyarok” – nyilatkozta Gurisatti utalva a Valmar és a Hősök zeneszámára, amely a győztes magyar meccsek után a hangszórókból szól.

Talán az egész vb egyik legszebb védekezését mutatta be a találkozón Garda Krisztina, aki a magyarok első találatát lőtte a 13-12-re megnyert összecsapáson:

„Szenzációs meccs volt, egy óriási csapatmunka. A védekezésbe beletettük a szívünket és lelkünket, támadásban pedig szenzációs gólokat lőttünk. Egy pillanatra sem bizonytalanodtunk el, és a végén is úgy voltunk vele, hogy ez bizony a mi meccsünk, akármi van”

– mondta az MTI-nek Garda, aki hozzátette, külön örül annak, hogy a négybe kerüléssel biztosították az olimpiai részvételt.

A magyarok szerdán 15.30-kor játszanak az elődöntőben.