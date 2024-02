Döntetlen a zalaegerszegi kiesési rangadón

A Zalaegerszeg döntetlent játszott a vendég Mezőkövesddel a labdarúgó OTP Bank Liga 20. fordulójának vasárnap esti zárómérkőzésén.

Mindkét csapat a kiesés ellen küzd. A hazaiak idei harmadik meccsükön a hetedik pontjukat szerezték, míg a Mezőkövesd immár hét kör óta nyeretlen, igaz, most legalább megszakította az előző hat fordulót jellemző góltalan időszakát.

Szakadó esőben kezdődött a találkozó, amelynek megadta az alaphangját, hogy az első valamire való helyzetét gólra váltotta a ZTE. A hazai csapat ezt követően átadta a területet a vendégeknek, akiknek támadáskezdeményeiből azonban hiányzott az ötlet és a lendület, volt viszont sok eladott labda, rossz passz, gyenge átvétel.

A játék leginkább a mezőnyben folyt, a kapusoknak az első félidőben szinte semmi dolguk nem akadt. A szünet előtt Szendrei megduplázhatta volna együttese előnyét, de 12 méterről a jobb kapufa mellé lőtt.

A szünetben Kuttor Attila, a kövesdiek vezetőedzője a gólszerzés reményében hármat is cserélt, de a helyzet nem sokat változott: a vendégek erőtlenül támadtak, a hazai védelem pedig könnyedén hatástalanította a próbálkozásokat.

Az eső változatlanul szakadt, egyre nagyobb tócsák keletkeztek a pályán, az 53. percben pedig nagy lehetőséghez jutott a ZTE, egy szabálytalan hazaadást követően ugyanis 15 méterről végezhetett el szabadrúgást, Mance azonban nem tudta átlőni a sorfalat.

A folytatásban kissé megélénkült a meccs, élesebbé váltak a mezőkövesdi támadások, s ennek hamarosan meg is lett az eredménye, sőt, az egyenlítést követően akár a vezetést is megszerezhette volna a vendégcsapat. A másik oldalon is adódtak helyzetek, a hajrában fölényben játszott a ZTE, de több gól már nem esett.

OTP Bank Liga, 20. forduló:

Zalaegerszegi TE FC-Mezőkövesd Zsóry FC 1-1 (1-0)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 1998 néző, v.: Káprály

gólszerzők: Bedi (11.), illetve Beriasvili (68.)

sárga lap: Kiss B. (76.), illetve Lukic (33.), Beriasvili (74.)

Zalaegerszegi TE FC:

Dombó – Szendrei, Várkonyi, Szafronov, Evangelu, Mim – Kiss B., Sankovic, Bedi (Croizet, 69.) – Sajbán, Mance (Spoljaric, 77.)

Mezőkövesd Zsóry FC:

Kovácsik – Kojnok (Da. Babunski, a szünetben), Lukic, Beriasvili, Szivacski – Gomis, Brtan (Cseke, 64.), Samperio – Drazic, Molnár G. (Bőle, a szünetben), Hedlund (Szalai, a szünetben)

A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: Shutterstock)