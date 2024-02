Gurisatti Gréta: Ki kell billentenünk a hollandokat az egyensúlyból

Gurisatti Gréta, a címvédő és Európa-bajnok hollandok elleni világbajnoki negyeddöntőre készülő magyar női vízilabda-válogatott játékosa szerint kulcskérdés lehet a hétfői összecsapáson, hogy ki tudják-e billenteni riválisukat az egyensúlyból.

Mihók Attila és Cseh Sándor együttese felkészülésképpen szombaton Dohában az olimpiai bajnok amerikaiakkal kétkapuzott.

„Ők is régen játszottak már jó csapatok ellen, velünk ellentétben nekik nem volt egy olyan tornájuk, mint nekünk az Európa-bajnokság. Szeretnek velünk játszani és mi is velük, jó dolog, hogy a három szünnapunkban be tudtunk iktatni egy ilyet. Próbáltuk azokat a dolgokat gyakorolni, amit eddig csináltunk, valamint néhány olyat, amit a csoportkörben még nem használtunk, de nem sütöttünk el mindent, arra az esetre, ha még találkoznánk” – nyilatkozta az MTI-nek az edzést követően Gurisatti Gréta.

Kapcsolódó tartalom

A magyarok azt követően ugrottak medencébe, hogy negyeddöntős ellenfelük, a hollandok a vártnál jobban megszenvedtek a kínaiak ellen, akiket csak 16-14-re tudtak legyőzni a nyolc közé jutásért rendezett összecsapáson.

„Nyilván ez nem jelent semmit, de azért fejben, fizikálisan biztosan meg lettek egy picit gyötörve és elfáradtak. Persze tisztában vagyunk vele, hogy két nap alatt ez ki tudják heverni. Természetesen nekünk is az a célunk, hogy legalább annyira elbizonytalanítsuk őket, mint a kínaiak” – mondta Gurisatti.

A magyar csapatnak 2019 és 2022 között volt egy hosszú veretlenségi sorozata a hollandokkal szemben, ebben az időszakban a trieszti olimpiai selejtezőben, a tokiói játékok negyeddöntőjében, vagy éppen a 2020-es Európa-bajnokság bronzmeccsén is legyőzte riválisát, Gurisatti szerint egyvalami mindegyik találkozóban közös volt: „Ezeken a meccseken mindig volt egy olyan fordulópont, amikor éreztük, most egy gól vagy egy jó védekezés eldöntheti az összecsapát. Ezeket a párharcokat ilyenkor rendre megnyertük és sikerült mentálisan föléjük kerekednünk. Sokszor el tudtuk érni, hogy veszekedjenek egymással, több játékossal is együtt játszottunk, ismerjük azokat az arckifejezéseket náluk, amik arra utalnak, hogy most kell még egy gól ahhoz, hogy megtörjük őket.”

A hollandok a csoportkörben kikaptak az olimpiai bajnok amerikaiaktól, most pedig kissé nyögvenyelősen verték Kínát: „Talán ez egyfajta mentális nehézséget jelenthet nekik a folytatásban, és ha mondjuk az első két negyedben intenzív játékkal kezdünk, akkor könnyebben ki lehet őket billenteni az egyensúlyból” – fogalmazott Gurisatti, aki elárulta, jó a hangulat a csapatnál, a szünnapok alatt is különprogramokat tartanak.

A Magyarország-Hollandia negyeddöntőt hétfőn 17 órától rendezik. A magyar válogatott célja az olimpiai kvótaszerzés, a dohai világbajnokságon az utolsó két indulási jog talál gazdára.