Rossz hírek érkeztek Szoboszlai Dominikről

„Dominik jelenleg kint fut az esőben, de a holnapi meccsre még biztosan nem áll készen. Most nagyjából ugyanaz a problémája, mint legutóbb is, a combhajlítója rakoncátlankodik. Az semmiképp sem jó, hogy ismét rásérült.

– fogalmazott Jürgen Klopp.

“He’s running outside at the moment in the winter rain. But not ready for tomorrow. We have to see. It’s pretty much the same as what he had before. He didn’t feel a great issue, but we just had to take him out.”

