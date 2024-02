Határ Bernadett: Nem számolgatunk az utolsó forduló előtt

„Nem számolgatunk, azt akarjuk, hogy a saját kezünkben legyen a sorsunk” – nyilatkozta az MTI-nek a spanyol Salamanca centere. „Lehet, hogy ez a győzelem már továbbjutást fog érni vasárnap, de nem foglalkozunk ezzel. Le akarjuk győzni a spanyolokat is.”

A zárónapon ugyanis ha Kanada legyőzi Japánt, akkor a magyarok már kijutnak az olimpiára, japán siker esetén pedig a torna utolsó meccsén le kell győzniük az (ebben az esetben már kijutott) spanyolokat.

HUNGARY 🇭🇺 DELIVER THE UPSET! 💥

The hosts keep their #Paris2024 hopes alive after the victory over Japan 🇯🇵#FIBAOQT pic.twitter.com/R0eDjwYsHT

— FIBA (@FIBA) February 9, 2024