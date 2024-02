Bravúros győzelem Japán ellen: fél lábbal már kint az olimpián a magyar női kosárválogatott

A tavalyi Európa-bajnokságon negyedik magyar csapat a csütörtöki nyitányon 67-55-re kikapott Kanadától, a japánok viszont már félig a zsebükben érezhették a párizsi repülőjegyet, mivel a nyitónapon 86-75-re verték a spanyolokat.

Intő jel lehetett ugyanakkor, hogy a vendégek utóbbi három olimpiai kvalifikációs mérkőzésükből kétszer 80 pont felett dobtak, a spanyoloknak pedig 15 (!) triplát szórtak be. A magyarok olimpiai selejtezőn még sosem vesztettek kétszer egymás után.

A nemzetközi szövetség (FIBA) statisztikája alapján a két csapat eddig egyszer, az 1998-as világbajnokság 9. helyéért vívott meccsen találkozott, s akkor az ellenfél nyert 108–82-re.

HUNGARY 🇭🇺 DELIVER THE UPSET! 💥

The hosts keep their #Paris2024 hopes alive after the victory over Japan 🇯🇵#FIBAOQT pic.twitter.com/R0eDjwYsHT

— FIBA (@FIBA) February 9, 2024