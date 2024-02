Videón az elképesztő hajrá: négyes célfotó, egy hajszálon múlt az újabb magyar érem a vizes vb-n

Rasovszky Kristóf a negyedik, Betlehem Dávid pedig a hatodik helyen végzett a nyíltvízi úszók szerdai 5 kilométeres versenyében a dohai világbajnokságon.

A körülmények előzetesen ezúttal is kedvezők voltak a magyaroknak, ugyanis némiképpen megélénkült a szél, így a hullámok is nagyobbak lettek. A 76 fős mezőnyre három 1660 méteres kör várt.

Kapcsolódó tartalom

A rajt után a címvédő és olimpiai bajnok német Florian Wellbrock és az olasz Domenico Acerenza vezette a mezőnyt, de mögöttük Betlehem a harmadik, a 10 kilométeren világbajnok Rasovszky az ötödik helyen tempózott az első kör végén.

Betlehem nem sokkal a táv felénél az élre úszott, de elképesztően szoros volt a mezőny, az első és a hatodik között kevesebb mint két és fél másodperc volt a különbség.

A befejező kört a magyarok közül Rasovszky – aki 2019-ben Kvangdzsuban megnyerte ezt a számot – kezdhette meg előnyösebb pozícióból, negyedikként vágott neki az utolsó bő másfél kilométernek, míg Betlehem ekkor hetedik volt.

Az utolsó 1000 méteren óriási csata kezdődött a szám legjobbjai között, megérkezett az olaszok klasszisa, Gregorio Paltrinieri, valamint ott voltak a franciák is.

Az utolsó egyenes végén Rasovszky volt közelebb a dobogós helyezéshez, de Acerenza kiszorította őt, így végül öt századmásodperccel lemaradt a bronzról, míg Betlehem hatodik lett.

Kettős francia siker született, Logan Fontaine nyert Marc-Antonie Olivier és Acerenza előtt. Az első három között mindössze hét századmásodperc döntött.

Kapcsolódó tartalom

„Az egész verseny nagyon sűrű volt, a franciákkal, az olaszokkal és a németekkel kemény csata alakult ki, de a végén még volt egy kis sebességem is, ez pedig jó jel a holnapi váltó előtt. Ott szerintem meglehet az érem, de persze nem lesz egyszerű” – értékelte az MTI-nek a verseny után Rasovszky. Hozzátette, a futam közben nagyon jól érezte magát, de nagyon nehéz volt úgy pozíciót találnia, hogy nyugta legyen.

Betlehem Dávid kiemelte, ezúttal örül a helyezésének.

„Ez nagyon kemény volt, és egy picit még hideg is volt nekem a víz. Annak örülök, hogy végig ott voltam a küzdelemben és a hajrában még sikerült előznöm is. Most örülök ennek a hatodik helynek” – fogalmazott a fiatal versenyző. „Próbálom kivárni az időmet, hogy ne csak kopogtassak, hanem berúgjam az ajtót a mezőnyben, remélem, ez az Európa-bajnokságon vagy az olimpián megtörténik” – tette hozzá.

Mint ismert Rasovszky Kristóf vasárnap a 10 kilométeres távon aranyérmet szerzett a vizes vb-n.

Betlehem Dávid: Ez egy erős verseny volt, örülök a hatodik helynek

Betlehem Dávid: Ez egy erős verseny volt, örülök a hatodik helynek

Rasovszky Kristóf: Közel volt a dobogó, kicsit sajnálom, hogy nem sikerül

Rasovszky Kristóf: Közel volt a dobogó, kicsit sajnálom, hogy nem sikerül

Eredmények:

nyíltvízi úszás, férfi 5 km, világbajnok:

1. Logan Fontaine (Franciaország) 51:29.3 perc

2. Marc-Antonie Olivier (Franciaország) 51:29.6

3. Domenico Acerenza (Olaszország) 51:30.0

4. RASOVSZKY KRISTÓF 51:30.5

5. Gregorio Paltrinieri (Olaszország) 51:31.7

6. BETLEHEM DÁVID 51:34.8

női 5 km, világbajnok:

Sharon van Rouwendaal (Hollandia) 57:33.9 perc

2. Chelsea Gubecka (Ausztrália) 57:35.0

3. Ana Marcela Cunha (Brazília) 57:36.8

…20. SZIMCSÁK MIRA 59:00.6

…33. OLASZ ANNA 59:15.0