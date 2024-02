Megvan, mikor játssza idei első mérkőzését Marco Rossi csapata

Március 22-én játssza idei első felkészülési mérkőzését a magyar labdarúgó-válogatott, amely a szintén Európa-bajnoki résztvevő Törökország ellen lép pályára a Puskás Arénában.

Az MLSZ honlapjának szerdai híre szerint Törökországot

március 26-án Koszovó követi, szintén hazai pályán, majd az Eb-t megelőző utolsó előtti felkészülési ellenfél Írország lesz, mellyel Dublinban,

az Európa Liga döntőjének is otthont adó, ötvenezer néző befogadására alkalmas Aviva Stadionban mérkőzik meg a magyar együttes június 4-én.

„Az ellenfelek kiválasztásánál azt is figyelembe kellett vennünk, hogy egyáltalán mely csapatok elérhetőek egy-egy felkészülési mérkőzésre és közülük ki az, aki akar is játszani velünk. A most említett három ellenfél közül egyértelműen Törökország a legerősebb: egységes és jó csapata van topbajnokságokban játszó játékosokkal. Játékerejüket tekintve nagyjából ugyanolyan erősek, mint Eb-csoportellenfeleink közül Svájc vagy Skócia. Koszovó és Írország ugyan némileg gyengébbnek mondható, de velük kapcsolatban részünkről nem a taktikai szempontokon, a játékrendszeren volt a hangsúly, hanem azon, hogy fizikális focit játszanak, amivel a már említett két Eb-ellenfelünk esetében a kontinenstornán is találkozni fogunk, így ez a két mérkőzés is ideálisan járul majd hozzá a felkészülésünkhöz” – idézte az mlsz.hu Marco Rossi szövetségi kapitányt.

A szövetségi kapitány korábban elmondta, hogy ha minden a tervek szerint alakul, akkor Dárdai Márton márciusban a keret tagja lesz, nagy változásokat azonban nem tervez a meghívandó labdarúgók tekintetében.

Magyarország a június 14-én kezdődő Eb-n a skótok és a svájciak mellett a házigazda németekkel találkozik a csoportkörben.

Kiemelt kép: MTI