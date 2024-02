Borics Ádám tavasszal újra ketrecbe száll

Borics Ádám, a magyar MMA harcos nagy visszatérés előtt áll. Tavasszal újra a ketrecbe lép, felépülve a súlyos sérüléséből. Jelenleg újra Amerikában edz, hogy a lehető legjobb formáját hozza az első visszatérő mérkőzésén, melyet kora tavasszal terveznek.

Borics Ádám magyar MMA harcos, jelenleg a Bellator MMA szervezet sportolója, korábbi Bellator pehelysúlyú bajnoki kihívó. 2023 februárjáig az első számú kihívóként szerepelt a Bellator hivatalos pehelysúlyú ranglistáján. Karrierje során számos kiemelkedő eredményt ért el, beleértve a korábbi bajnok Pat Curran elleni 2 menetes kiütéses győzelmét, valamint Jeremy Kennedy elleni pontozásos sikerét. Profi MMA mérlege jelenleg 18 győzelem és 2 vereség.

Az MMA világában nem csupán a fizikai felkészülés fontos, hanem az egészséges táplálkozás is, erre Borics Ádám is nagy hangsúlyt fektet. Az MMA harcos hangsúlyozta, hogy a megfelelő diéta kialakításában és betartásában nagy segítség a Cosori forrólevegős sütője. Amerikában és Magyarországon is van egy-egy Cosori Turbo Blaze forrólevegős sütője, így sehol sem kell lemondania a finomságokról. Ádám nem csak használja a készüléket, de saját kreatív fogásokat is kifejlesztett, melyeket szívesen megoszt másokkal, inspirálva őket az egészséges életmódra. A legnagyobb kedvence a buggyantott tojás és a sült édesburgonya.

„Profi sportolóként nem mindegy, hogy milyen üzemanyagot tankolok. Nincs szigorúan kőbevésett étrendem, de figyelek arra, hogy elkerülje a feldolgozott élelmiszereket, és minőségi alapanyagokat használjak. A Cosori Turbo Blaze gyorsítja az ételkészítést, különösen azokon a napokon, amikor nem jut sok időm a főzőcskére. Ha a párommal hotelbe utazunk, akkor is inkább magunknak főzünk, hogy biztosan jó tápértékű, olajmentes ételeket vigyünk be a szervezetünkbe”- árulta el Ádám.

A fiatal sportoló aktív életébe a kemény edzések mellett a mentális felkészülés is szervesen beépült. A tavalyi év során átesett egy komoly keresztszalag műtéten, és a sérülésből való felépülés sajnos a tervezettnél tovább tartott. Most új menedzserrel, izgatottan várja a tavaszi visszatérést.

„Mivel az MMA nem államilag támogatott sportág, minden meccsnek óriási a tétje, nem úgy, mint például a labdajátékok esetében. Ez a küzdősportok öttusája, ahol egy kicsit mindenhez érteni kell, a fejlődés pedig elengedhetetlen. Most, a felkészülési etapban hétfőtől szombatig napi kettő alkalommal edzek, reggelente pedig jógázok. Végre igazán elememben érzem magam. A hosszú inaktív időszak nagyon nehéz volt mentálisan is, de most végre kiadhatom magamból a sok felgyülemlett stresszt”- tudtuk meg Ádámtól.

Ádám hosszútávú tervei között szerepel a klubvezetés és az utánpótlás-nevelés is. Gyógyulása alatt Egerben nyitott egy klubot, amit jelenleg egy edzőtársa vezet, és a jövőben országos szintre szeretné emelni az oktatást. Egyelőre azonban a sportkarrierjére fókuszál.