Rasovszky Kristóf a világbajnoki arany után elárulta, miről beszélt a feleségével a verseny előtt

Fantasztikus magyar siker a dohai vizes világbajnokságon. Rasovszky Kristóf aranyérmet nyert a férfiak 10 kilométeres nyíltvízi úszószámában. Ez remek előjel a nyárra, hisz ez a táv szerepel az olimpia programjában is.

Tavalyi világbajnoki ezüstérmének köszönhetően a biztos olimpiai kvóta tudatában ugrott vízbe Rasovszky Kristóf a férfiak 10 kilométeres nyíltvízi úszószámában, ahol Betlehem Dávid is a párizsi szereplésért szállt harcba a 72 fős mezőnyben.

A két magyar remek taktikát választott, mindketten a közvetlen élbolyban haladtak, olyannyira, hogy Rasovszky a táv három negyedéig szinte végig vezetett, ezután a francia Logan Fontain előzött és az utolsó kilométert is ő kezdhette meg az első helyről, de a két magyar is ott volt az üldözők között.

Rasovszky pedig a véghajrában ritmust váltott, visszavette a vezetést és nem is engedte ki a kezéből a győzelmet az olimpiai távon.

Betlehem Dávid hatodikként zárt, ezzel ő is bebiztosította párizsi indulását.

Rasovszky Kristóf a 10 km dohai világbajnoka

Rasovszky Kristóf a verseny után azt mondta, nehéz dolga lesz az ötkarikás játékokon, hiszen most már mindenki őt akarja majd legyőzni.

„Azt beszéltem a feleségemmel otthon, a verseny előtt, hogy 10 kilométeren van Eb-ezüstérmem, vb-ezüstérmem, olimpiai ezüstérmem, de soha nem nyertem és most ez megvan. Nyílván egy részről egy nagyon jó dolog, másrészről egy nagyon nehéz dolog is lesz, hiszen amíg korábban mindenki Floriant (Florian Wellbrock olimpiai bajnok német úszó – a szerk.) akarta megverni 10 kilométeren, most pedig mindenki engem akar majd megverni ezen a távon. Nekem is arra kell készülnöm, hogy magamat kell megverni, úgyhogy sok munka van még elöttünk ahhoz, hogy Párizs jól sikerüljön, de azt hiszem mindenképp elmondhatjuk, hogy jól kezdtem az évet” – nyilatkozta a közmédiának az úszó.

A 26 éves versenyző tavaly augusztusban osztotta meg közösségi oldalán, hogy megkérte kedvese kezét.

„A leendő Rasovszkyval, akit nem itt Párizsban kértem meg, mert akkor biztos nem mondott volna igent. Én vagyok a legszerencsésebb” – írta a boldog vőlegény, aki

karácsony előtt arról is beszámolt követőinek, hogy összekötötte az életét szerelmével.

„Megnyertem a legnagyobb versenyt” – állapította meg.

A nyíltvízi úszók számára szerdán a nők és a férfiak 5 kilométeres számával folytatódik a dohai világbajnokság.

Rasovszky Kristóf világbajnok aranyérméhez Orbán Vikor is gratulált. A miniszterelnök az általa megosztott fotóhoz azt írta, hogy Óriási! Gratulálok, Rasovszky Kristóf!