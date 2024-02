Kalapács alá kerül a szalvéta, ami megváltoztatta a futball történetét

Március 17. és 28. között a Bonhams aukciós házban lehet licitálni arra szalvétára, ami megváltoztatta a futball történetét, de elsősorban egy fiatal argentin tehetség pályafutását. 2000 decemberében ugyanis Lionel Messi a most árverezésre bocsátott szalvétán írta alá azt a szerződést, amivel elkötelezte magát az FC Barcelonánál.

ℹ️ | LaVanguardia

Messi’s first contract with Barcelona, signed on a napkin, will be auctioned on March 18th. Starting price: €350,000, expected to reach up to €650,000. pic.twitter.com/W7glzrYZeI

— BD Albiceleste 🇧🇩💙🇦🇷 (@bd_albiceleste) January 31, 2024