Székely Dávid: Elképesztően sűrű időszak előtt áll az M4 Sport

A következő másfél hónapos időszak rendkívül sűrű lesz az M4 Sportnál Székely Dávid csatornaigazgató szerint, aki elmondta, hogy minden olyan magyar szempontból fontos esemény közvetítési jogát megszerezték már, amit megszerezhettek.

A sportcsatornánál a január is mozgalmas volt, mivel a női és férfi vízilabda Európa-bajnokságot és a férfi kézilabda Eb-t is közvetítették, a február pedig még intenzívebb lesz, ugyanis kezdődik Dohában a vizes világbajnokság, Magyarországon rendezik a női kosárlabdázók olimpiai selejtező tornáját, a férfi jégkorongozók olimpiai előselejtezőjét, majd a hónap végén Győrben olimpiai kvalifikációs sportlövő Európa-bajnokságra kerül sor, s ezek mind képernyőre kerülnek.

Ráadásul elindul az OTP Bank Liga tavaszi idénye és a nemzetközi futballsorozatok kieséses szakasza is, továbbá labdarúgó Magyar Kupa-mérkőzések is szerepelnek a havi kínálatban.

„Elképesztően sűrű időszak elé nézünk.

Az elkövetkező másfél hónap gyakorlatilag kivétel nélkül minden nap hoz valami izgalmat” – mondta csütörtök reggel Székely Dávid az M1-en, hozzátéve, hogy a következő két hétben nagyrészt a vizes vb lesz a képernyőn, de a többi fontos esemény is látható lesz az M4-en.

A csatornaigazgató beszélt arról is, hogy bizonyos szempontból könnyebb dolog a külföldi közvetítések jeleit átvenniük, ám például a soproni kosárlabdatornát az Antenna Hungáriával közösen kell legyártaniuk úgy, hogy megfeleljenek a nemzetközi sportági szövetség elvárásainak.

„Nekünk kell az Antenna Hungáriával közösen legyártani ezt a tornát, mind a hat mérkőzést. A nemzetközi szövetségnek elképesztően magas sztenderdjei vannak, hogy milyen szinten kell ezt a közvetítést megoldani, úgyhogy ez nagyon bonyolult és komplex feladat. De abból a szempontból meg egyszerűbb, hogy például a szervezőkkel közösen tudtuk az időpontokat megállapítani” – fogalmazott.

Székely Dávid kitért rá:

bíznak benne, hogy nem a női kosárlabdázóké lesz az egyedüli olimpiai kvótáért kiírt, hazai rendezésű torna, amit az M4 Sport közvetíthet.

„Nem titok, nagyon várunk arra, hogy az IHF eldöntse azt, hogy a férfi selejtező torna hol legyen. Abban bíztunk, hogy ilyenkor már azt is el tudjuk mondani a nézőknek, hogy a két kézilabda selejtező torna is majd itt lesz az M4 Sporton, de erről még nem beszélhetünk. Azáltal, hogy nincs meg még a házigazda, így nem is tudunk továbblépni, hiszen nyilván más az az összeg, amit akkor kell fizetni, hogy ha külföldön, mondjuk Norvégiában rendezik meg a férfi tornát és más, ha idehaza. Viszont a kettőt együtt értékesítik, tehát így még a nőit sem tudtuk megbeszélni” – mutatta be a kézilabdatornákkal kapcsolatos bizonytalanságokat Székely Dávid, azt is jelezve, hogy az M4-nél bizakodóak a két torna (férfi: március 14-17, női: április 11-14., Debrecen) ügyében.

Az M4 Sport vezetője hozzátette: az IHF döntése napokon belül várható, ugyanakkor az M4 az Antenna Hungáriával közösen az elmúlt években olyan tapasztalatot szerzett, hogy akkor is meg tudnák oldani a közvetítést, ha csupán két nappal előtte kapnák meg a lehetőséget.

Kiemelt kép: Székely Dávid (Fotó: M4 Sport)