Ilyet még nem láttunk Szoboszlaitól, azt mondja nem volt nehéz dolga

A magyar válogatott csapatkapitánya január 1-én elszenvedett sérülése óta először lépett pályára kezdőként a Liverpoolban, és a 65. percben, együttese 2-0-ás vezetésénél fejelt a hálóba a 20 éves tehetség jobboldali beadását követően.

„Bradley a fejemre ívelte a labdát, szóval nem igazán kellett sok mindent csinálnom. Nagyon örülünk, hogy nálunk játszik. Már sokszor megmutatta, hogy készen áll” – nyilatkozta a lefújást követően a BBC-nek Szoboszlai Dominik, hozzátéve, hogy talán ez volt karrierje első fejes gólja.

The @VirgilvDijk pass 🤤@conorbradley03‘s cross 👌

Szobo’s header 💥

Our third goal in #LIVCHE! pic.twitter.com/hIpNXL8to5

