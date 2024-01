Újabb hírek érkeztek Szoboszlaiék legesélyesebbnek tartott edzőjelöltjéről

Mint ismert, Jürgen Klopp, a Liverpool német vezetőedzője a szezon végén távozik a sztárcsapat kispadjáról, amelyet több, mint 8 éve irányít. A Szoboszlai Dominiket is foglalkoztató angol együttesnek így új edző után kell néznie, a nemzetközi sajtó szerint pedig egyértelmű kinek kéne váltania az 56 éves közönség kedvenc trénert.

A 42 éves baszk tréner nem csak a Mersey-parti sztárcsapatot ismeri testközelből, de Klopphoz hasonlóan otthonos a német futballban is, hiszen játékoskarrierje utolsó három évét a rekordbajnok Bayern Münchennél töltötte, és jelenleg is Németországban dolgozik. A hasonló játékstílus, amit a két szakember képvisel, csak vonzóbbá teszi a spanyolt a Liverpool rajongói körében.

Az előző évadban a kieső helyen állt a gyógyszergyári csapat Xabi Alonso érkezésekor, de a szezont az Európa-liga indulást jelentő hatodik helyen fejezte be. Ebben a szezonban 28 tétmeccsből 24-et megnyertek és csak négyszer játszottak döntetlent, ráadásul ők az egyetlen csapat az öt európai topliga gárdái közül, amelyik még mindig veretlen a most futó évadban. A Bundesligában jelenleg 49 pontosak, két egységgel megelőzve a címvédő Bayernt.

A következő videón a Leverkusen egyik zseniális csapatjátéka látható, amelyből gól született. Egy kiesőjelöltből domináns támadófutballt játszó együttest varázsolt Alonso.

Bayer Leverkusen under Xabi Alonso is unbelievable. This is what I expected Barcelona to look like. #Barca pic.twitter.com/JeonbtrWrI

A korábbi világklasszis középpályás, és sztáredzővé váló Alonso biztosan tud a sajtó pletykáiról, hiszen korábban már rákérdeztek egy esetleges liverpooli edzősködésre, akkor úgy fogalmazott, boldog Németországban és csak a most zajló szezonra koncentrál.

🔴 “Can you rule out becoming new Liverpool manager next season?”.

Xabi Alonso: “Honestly… I don’t have a direct answer (laughs). I’m happy here right now, that’s for sure, and only thinking about Leverkusen”. pic.twitter.com/7zoPO5OFcd

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2024