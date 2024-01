Botrányba fulladt az FA-kupa városi rangadója, hat embert letartóztattak

Az FA-kupa negyedik fordulójában a West Bromwich Albion fogadta a Premier League-ben szereplő Wolverhampton csapatát. A vendégek a brazil Matheus Cunha góljával a 78. percben már 2-0-ra vezettek, csapatuk gyenge szereplését néhány hazai szurkoló pedig nem tudta elfogadni, ezért a középkezdés előtt verekedésbe kezdtek az ellenfél szimpatizánsaival.

Természetesen a bíró lefújta a meccset, 35 percig nem is tudta újraindítani a találkozót. Többen is megsérültek.

Sokatmondó jelenet volt, amikor a West Bromwich egyik játékosa, Kyle Bartley valósággal kimenekítette családját a lelátóról.

Kyle Bartley making sure his family are safe after distressing scenes at West Brom #FACup pic.twitter.com/VO84N0F4Nj

Az angol labdarúgó-szövetség is kommentálta az eseményeket: „A biztonság a legfontosabb az ilyen sporteseményeken, a résztvevők veszélyes viselkedése elfogadhatatlan és megbocsáthatatlan. Kivizsgáljuk az esetet, és a megfelelő büntetést fogjuk megszabni.

Az incidenst követően a vendégszurkolóknak sem kellett a szomszédba menni sportszerűtlenségért: az egyik West Brom-szurkoló feje véres lett a dulakodás következtében, miközben Wolves-drukkerek a „let him die!”, vagyis „hagyjátok meghalni!” rigmust skandálták felé.

West Brom fan, with his face completely covered in blood being led away by police inside the Hawthorns.

The Wolves fans sing “let him die…”

Scenes English football hasn’t seen for many, many years. 😨 pic.twitter.com/xluR6eIuuL

— Football Away Days (@FBAwayDays) January 28, 2024