Hosszú távon tervezhet Gulácsi Péterrel a kétszeres BEK-győztes csapat

A labdarúgó transzferhírek terén hitelesnek számító Fabrizio Romano számolt be először arról, hogy a Nottingham Forest érdeklődik Gulácsi Péter iránt. A Premier League-ben szereplő csapat ebben a szezonban hadilábon áll a gólokkal: eddig 21 bajnoki mérkőzésen 38 gólt kapott a gárda, amelynél csak három csapat kapott több gólt a bajnokságban.

🚨🌳 EXCL: Nottingham Forest also trying to sign new goalkeeper in the final days.

Club has been working on Péter Gulácsi deal.

Contact already took place but RB Leipzig are not intentioned to let him leave, difficult one. pic.twitter.com/no6IeGUt84

