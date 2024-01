Héraklész Gála: Ők 2023 legjobb utánpótláskorú sportolói

Kollek Bálint, a Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia kajakosa és Özbas Szofi, a Honvéd cselgáncsozója lett 2023 legjobb utánpótláskorú sportolója. A díjakat pénteken adták át a XXI. alkalommal megtartott Héraklész Gálán, amelyen összesen 135 fiatalt részesítettek elismerésben.

Kollek Bálint azzal érdemelte ki elsőségét, hogy az ifjúsági éveit két világbajnoki és egy Európa-bajnoki aranyéremmel zárta, ezeken kívül még egy vb- és két Eb-ezüstöt is begyűjtött. Özbas Szofi pedig annak köszönheti a díjat, hogy a 63 kg-os kategóriában harmadik lett a tavaly Dohában megrendezett olimpiai kvalifikációs, felnőtt cselgáncs világbajnokságon.

A Millenárison megtartott eseményen Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár hangsúlyozta, a 2001-ben indult Héraklész Program nagyon sikeres, hiszen rengeteg kiválóságot adott a magyar sportnak. Hozzátette: „olyan fiatalokat is köszöntünk most, akiktől a párizsi olimpián is várhatunk meglepetést”.

Kiemelte: távlati céljuk, hogy egymást bátorító közösséggé formálják a héraklészes sportolókat.

Az államtitkár, valamint Baji Balázs, a Nemzeti Sportügynökség vezérigazgató-helyettese is beszélt arról, hogy megújították a Héraklész Programot, amely többek között új logót és arculatot kapott. Ezen kívül bővítették a fiatal sportolók egészségügyi és oktatási támogatását, fejlesztik a kommunikációt, valamint elindították a program közösségi médiafelületét.

Az egyéni sportágak női csapat kategóriájában megosztott első helyet hirdettek. Az egyik legjobb a Szegedi Vízisport Egyesület Kiss Ágnes Anna, Molnár Csepke összeállítású kenu kettese lett, azzal, hogy a duó 500 méteren utánpótlás világbajnoki címet szerzett.

Kapcsolódó tartalom

A kategória másik győztesének a junior világbajnok női kardcsapatot választották, amelynek tagjai Battai Sugár Katinka (Debreceni EAC), Csonka Dorottya (Vasas), Keszei Kíra (Budapesti Honvéd SE) és Spiesz Anna (Vasas) voltak.

Az egyéni sportágak férfi csapat kategóriájában szintén két egység került az élre.

Az egyik győztes egység Hidvégi Zalán Imre (Tatai Hódy SE) és Samu Péter (KSI) kajak kettese lett – ők az 500 méteres versenyben ugyancsak aranyérmet nyertek az utánpótlás vb-n.

A kategória másik legjobbja az utánpótlás sportlövő világbajnokságon az 50 méteres, 60 lövéses fekvő versenyben győztes junior puskás csapat lett, amelyet Dénes András (MATE-GEAC), Török Ferenc (Csepeli Lövész Egylet) és Wittmann Péter (Angyalföldi Polgári Lövész Egylet) alkotott.

Az egyéni sportág mix csapat kategóriájának nyertese a Rugonfalvi Kiss Janka (Kovács Katalin Nemzeti Kajak-Kenu Akadémia) és Tamási Zsombor Ákos (MTK) által alkotott kajak kettes lett, amely 500 méteren első helyezést ért el az utánpótlás vb-n.

A klasszikus csapatsport kategória legjobbjának a nőknél és a férfiaknál egyaránt az U20-as világbajnokságon aranyérmes vízilabda-válogatottat választották.

Az egyéni legjobbak:

férfiak:

1. Kollek Bálint (kajakos)

2. Lévai Levente (birkózó)

3. Szemes Gergő (tőröző), Závory Szilárd (tornász) és Gombai Dominik (ökölvívó)

nők:

1. Özbas Szofi (cselgáncsozó)

2. Kiss Ágnes Anna (kenus)

3. Elekes Enikő (birkózó)

Kiemelt kép: az egyéni sportágak női csapat kategóriájában megosztott első helyezett junior világbajnok női kardcsapat tagjai és edzőik a XXI. alkalommal megtartott Héraklész Gálán a budapesti Millenárison (Fotó: MTI/Kovács Tamás)