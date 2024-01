A kézi válogatott csapatkapitánya szerint a stabilitás miatt sikerült jól az Eb

Lékai Máté csapatkapitány kiemelte, hogy a magyar férfi kézilabda-válogatott jó teljesítményt nyújtott és viszonylag stabil maradt a németországi olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokságon, amelyen története legjobb eredményét elérve ötödik lett.

A csapat péntek délután a szlovénok 23-22-es legyőzésével szerezte meg az ötödik helyet. Lékai 36 percet töltött a pályán és nyolc lövésből öt gólt szerzett.

„A legnagyobb csapatok is elfáradnak, ha 16 nap alatt nyolc meccset játszanak, de ilyenkor mindenki beleadja az utolsó energiatartalékait. Küzdős, kemény mérkőzés volt sok kihagyott helyzettel, kevés góllal, de nagyon büszke vagyok a csapatra és arra, hogy a válogatott csapatkapitánya lehettem” – nyilatkozta.

A magyarok – akiknek a célja az első tíz közé kerülés volt – eddigi legjobb eredménye az 1998-as kontinenstornán elért hatodik hely volt. Most először jutottak tovább százszázalékos teljesítménnyel a csoportkörből, első alkalommal nyertek legalább négy mérkőzést egy Európa-bajnokságon, először léptek tovább a középdöntőből, és 2008 után először zárták pozitív mérleggel – öt siker, három vereség – az Eb-t.

A Ferencváros irányítója úgy vélekedett: jól játszottak, mindenkinek méltó ellenfelei voltak a tornán, és bár voltak vesztes mérkőzéseik – például az osztrákok elleni a középdöntőben -, amelyeket megnyerhettek volna, de egy kontinenstornán mindig akadnak hullámvölgyek, minden csapat játszik rosszabbul és jobban is.

„Jó teljesítményt nyújtottunk, viszonylag stabilak maradtunk. Tavaly a világbajnokságon volt olyan meccs, például a dánok elleni negyeddöntő, ami nagyon csúnya volt. Most egy szintet mindig tudtunk hozni, a küzdés, az akarás mindig rendben volt. Mindent kiadtunk magunkból, ha nem ötödikek lennénk, akkor is emelt fővel mehettünk volna haza”- magyarázta.

A magyar válogatott generációváltásáról úgy vélekedett, fokozatosan építik be a tavaly világbajnoki ezüstérmes juniorválogatott játékosait, akik közül Imre Bence, Fazekas Gergő, Ilic Zoran, Krakovszki Bence, Krakovszki Zsolt és Palasics Kristóf már most is taja volt a keretnek, és Andó Arián is fiatal még. Hozzátette, az idősebb játékosoknak – ha minden jól alakul – az olimpia lehet az utolsó világversenyük, de a különböző generációk képviselői jó egyveleget alkotnak a keretben.

Lékai Máté a férfi kézilabda olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokság középdöntõjének második fordulójában, a Magyarország – Horvátország mérkõzésen a kölni Lanxess Arénában 2024. január 20-án. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Bartucz László tíz védéssel járult hozzá a szlovénok legyőzéséhez, pedig szombati sérülése miatt az egész jobb keze alaposan be volt kötözve. Az MTI-nek úgy nyilatkozott: ez a mérkőzés már nem a szakmáról szólt, sokkal inkább a szív diadala volt. Hangsúlyozta, a magyar válogatott minden tagja mindent beleadott ebbe a meccsbe azért, hogy meg tudják nyerni. „Megpróbáltuk kihozni a legjobbat magunkból, óriási sikerként éltük meg a tornát, szép dolog ez az ötödik hely” – mondta a Tatabánya kapusa.

Imre Bence az első 18 kísérletét gólra váltotta, majd szerdán a franciák és ma a szlovénok ellen volt néhány rontott lövése: „Az előző meccsen és ma is benne volt a hiba a játékomban, de mindent kiadtunk a pályán, és az a legfontosabb, hogy igazi csapat voltunk. Sokat gondolkodtam az elmúlt napokban, hogy amikor vége lesz ennek a tornának, melyik lesz az a meccs, amit a legjobban bánni fogok. Nyilván mindenki arra gondol, hogy az Ausztria elleni, de nem. A németet sajnálom a legjobban, mert azt éreztem, hogy az első félidőben meccsben voltunk, vezethettünk volna, majd nem jól jöttünk ki a második félidőre, és a németek is azon a meccsen játszottak a legjobban” – fejtette ki.

Bánhidi Bence úgy fogalmazott, ez az Eb bizonyította, van jövője a magyar kézilabdának.

„Bizonyítottuk, hogy többre vagyunk képesek annál, hogy csak simán továbbjussunk a csoportból. Nagyon közel volt az elődöntős szereplés, de ez az ötödik helyezés is hatalmas siker a magyar kézilabdának. – mondta, majd hozzátette, az olimpiai kvalifikációs tornán is az Eb-n látott motivációt kell a pályára vinniük. Élet-halál küzdelem lesz, mert mindenki legnagyobb álma, hogy Magyarországot az Olimpián képviselje” – vélekedett.

Magyarország bő másfél hónap múlva, a március 14. és 17. között zajló olimpiai selejtezőben válthatja meg a jegyét a 2024-es párizsi Olimpiára.