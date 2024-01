Charles Leclerc-re alapozza jövőjét a Ferrari az F1-ben

„Charles és a Ferrari értékei összefonódnak, így természetes volt, hogy meghosszabbítsuk az együttműködésünket. Feltett szándékunk, hogy nyerőképes autót adjunk Charles-nak, hiszen tudjuk, hogy az ő elszántsága és maximalizmusa segíthet minket abban, hogy elérjük céljainkat” – mondta a bejelentés alkalmából Frédéric Vasseur, a maranellói gárda csapatfőnöke.

Leclerc még 2019-ben megkötött eredeti szerződése a 2024-es idény végéig szólt, most ezt hosszabbították meg.

Charles Leclerc és a maranellói gárda kapcsolata még a Forma–1 előtti időkre nyúlik vissza, a monacói tehetség még 2016-ban csatlakozott a Ferrari pilótaakadémiájához. A következő évben domináns teljesítménnyel, nyolc pole pozícióval és hét futamgyőzelemmel szerezte meg a Forma–2 bajnoki címét az ART Grand Prix csapatával.

Ezt követően 2018-ban mutatkozott be a Forma–1-ben az Alfa Romeo Sauber csapatánál, ahol egy évet töltött. A Ferrari 2019-ben szerződtette a visszavonuló Kimi Räikkönen helyére, mindössze 22 évesen Sebastian Vettel csapattársa lett. Abban az évben

