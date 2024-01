Lefagytak az F1-rajongók, meghökkentő új nevet kapott a Red Bull fiókcsapata

„Faenza új korszakba lépett” – utalt Peter Bayer ügyvezető igazgató arra, hogy a konstruktőr-világbajnok Red Bull Racing „fiókcsapatának” központja az észak-olaszországi városban található.

A Visa Cash App RB elnevezésből az első rész a világ egyik legnagyobb pénzügyi szolgáltatójának, a Visának az új mobiltelefonos fizetési applikációjára utal, míg az RB az anyaistálló Red Bullra. Utóbbi azért furcsa, mert Bayer 2023 második felében többször utalt rá, hogy csapata már az új, saját identitását keresi, ezért igyekszik elszakadni a Red Bulltól, amely a kezdeti időszakban finanszírozta a faenzai bázis megvásárlását és továbbfejlesztését.

Can we agree on what we are actually calling the Visa Cash App RB team? 😅 pic.twitter.com/dS71bkBPVQ

— Motorsport.com (@Motorsport) January 24, 2024