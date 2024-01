Hajrá, magyarok! Húszezer drukker előtt kell legyőzni Lékaiéknak a házigazdákat az elődöntőbe jutásért

A magyar férfi kézilabda-válogatott a szombati horvátok elleni győzelmének köszönhetően úgy mérkőzik ma este a németekkel, hogy reális esélyei vannak az elődöntőbe jutásra. Ahhoz, hogy ez az esély valósággá váljon, le kell győzni a házigazdákat.

A mérkőzés Kölnben, a Lanxess Arénában lesz, amely 19 500 fő befogadására képes. A félelmetes aréna a sportág egyik szentélye, ahol már pályára lépni is sok játékos álma. Köztük van a magyar csapat fiatal játékosa Fazekas Gergő, a korábbi kiváló kézilabda kapus, Fazekas Nándor fia.

Az idősebbik Fazekas németországi légiós karrierje alatt ebben a létesítményben játszotta hazai meccseit, egy életre szóló élményt szerezve ezzel fiának, aki gyerekkorában szurkolta végig édesapja meccseit.

„Emiatt az aréna miatt kezdtem el kézilabdázni, hiszen amikor édesapám a Gummersbachban játszott, mindig kilátogattunk a mérkőzéseire, és beleszerettem az arénába. A németek elleni mérkőzés teltház előtt élet-halál meccs lesz, de biztosan örök emlék marad majd” – mondta az M4 Sportnak még a szombati meccs után a fiatal játékos.

Is there a 𝐛𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞 for handball than LANXESS Arena? 😍🏟️#ehfeuro2024 #heretoplay pic.twitter.com/oKd6dKx3uj

— EHF EURO (@EHFEURO) January 20, 2024