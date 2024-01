Kézilabda Eb: Öt ok, amiért a 26 éve nem látott diadalt aratott a magyar csapat

Magyarország szombaton 29–26-ra legyőzte Horvátországot a németországi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének második fordulójában. Hasonlóra legutóbb 1998-ban volt példa. A mieink hatalmas küzdeni tudásról, és csapatszellemről tettek tanúbizonyságot. Most összeszedtük az öt legfontosabb tényezőt, ami miatt összejött a tegnapi diadal.

1. Bartucz László csúcsformában védte a kapunkat

A 32 éves hálóőr egészen ihletett formában védett a horvátok ellen, de már a torna korábbi meccsein is feltűnő volt, milyen jól véd a Tatabánya kapusa. Horvátország ellen 16 védést mutatott be, tette mindezt úgy, hogy a hüvelykujja a meccs közben megsérült, de a kulcspillanatokban akár kézzel, akár lábbal, de sikerült hárítania.

Bartucz teljesítményét az sem tudta elrontani, hogy a meccs közben, egy magyar támadásnál ápolmi, hiszen az egyik kitámasztásnál kificamította a hüvelykujját.

Bartucz László hüvelykujját kellett az egyik magyar támadás közben ápolni, de a magyar kapus a sérülésével együtt is a mezőny legjobbja volt.

Összeszedtük Bartucz védéseit, amely elengedhetetlen volt a győzelemhez. Ezek után nem meglepő, hogy ő lett a meccs embere.

Bartucz parádé – a magyar győzelem kulcsa

Az EHF (Európai Kézilabda-szövetség) X-oldalán ráadásul Bartucz egyik védését a forduló második legszebb bravúrjának választották, ezzel is elismerve parádés teljesítményét.

Forget De Vargas, Landin, Palicka or Wolff. Here is 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐓𝐀𝐍𝐓𝐈𝐍 𝐌Ö𝐒𝐓𝐋 🌟✨ 5⃣ Kristian Sæveras 🇳🇴

4⃣ Urban Lesjak 🇸🇮

🥉 Viktor Hallgrímsson 🇮🇸

🥈 László Bartucz 🇭🇺

🥇 Constantin Möstl 🇦🇹#ehfeuro2024 #heretoplay pic.twitter.com/PxCG46cs5M — EHF EURO (@EHFEURO) January 21, 2024

A tapasztalt kapus a meccs után elmondta, olyan védekezés mellett, amelyet a csapat bemutatott, jó dolog védeni, majd a sérüléséről azt nyilatkozta, csak arra fókuszált, hogy a csapatot segítse védésekkel.

Bartucz: Ilyen védekezés mellet nagyon jó védeni

2. Csúsztunk, másztunk a győzelemért – Bodó Richárd káprázatos megoldása

Az egész csaptra jellemző, hogy nem ismernek elveszett labdát a fiúk. Az egyik legjobb példa erre, talán Bodó Richárdé. A válogatott balátlövője öt góllal vette ki a részét a csapat sikeréből, és ez a remek teljesítmény nagyon fontos volt az önbizalmának. Elmondása szerint Szita Zoltán betegsége átírta a forgatókönyvet, így gyakorlatilag neki kellett végig játszani a meccset. A Szeged 30 éves játékosa azonban remekül helyt állt, ráadásul az első félidőben meglőtte a torna egyik, ha nem a legszebb gólját – földön fekve talált be a magyar játékos.

Bodó nagyszerű helyzetfelismerés után a földön fekve szerzett gólt

Bodó gólja Bartucz védéséhez hasonlóan felkerült az EHF oldalára is, csak az izlandi Odinn Thor Rikhardsson találatát választották szebbnek.

3. Fiatal játékosaink remek formában játszottak

Az idei Eb két nagy felfedezettje Fazekas Gergő és Imre Bence, akik fiatal koruk ellenére oroszlánrészt vállaltak a horvátok elleni győzelem megszerzésében. Fazekas 3, míg Imre Bence 7 gólt szerzett a legutóbbi meccsen, ráadásul utóbbi még mindig száz százalékos helyzetkihasználással rendelkezik az egész tornán, tehát minden lövéséből gólt szerzett. Az alábbi videóban megnézheti a fiatal játékos összes találatát a tornán.

Imre Bence három Eb-meccs után tökéletes lőlappal vágja a gólokat

A motivációjukkal eddig sem volt probléma, és most a németek elleni mérkőzés valószínűleg a legjobb hangulatú meccse lesz a válogatottnak, hiszen a házigazdával mérkőznek a mieink. Fazekas bevallotta, a hétfői meccs helyszíne miatt kezdett el kézilabdázni, ugyanis a kölni Lanxess Arénában játszotta édesapja, Fazekas Nándor a hazai meccseit, amikor a Gummersbach játékosa volt, így fiának egy álma válik valóra azzal, hogy egy ilyen kiélezett meccs miatt tér vissza oda, ahol beleszeretett a sportba.

Fazekas Gergő: Emiatt a csarnok miatt kezdtem el kézilabdázni

4. Fizikálisan és taktikailag is jobbak voltunk ellenfelünknél

A horvátok elleni meccs előtt az ellenfél kapitánya, Goran Perkovac úgy fogalmazott, fizikálisan nagyon jó a magyar csapat, ezért gyors játékkal akarnak operálni, de ez nem igazán sikerült. Bodó Richárd és Bartucz László szerint is az volt a győzelem kulcsa, hogy a mieink a saját játékukat játszották, és nem hagyták, hogy a horvátok kibontakoztassák sebességüket. A jól sikerült taktikai húzást bizonyítja, hogy beállónkat Bánhidi Bencét talpsérülése ellenére sem tudták tartani a horvát védők, hiába próbálták valósággal letépni róla mezt.

5. A hiányzókat remekül pótolja a csapat

A mérkőzés napja egy rossz hírrel kezdődött, hiszen Szita Zoltán reggel belázasodott, így harcképtelenné vált. Ez Bodóra tett nagy felelősséget, mert így az egész meccset kénytelen volt végig játszania a balátlövőnek. Fentebb már írtunk róla, hogy Bodó végül remekül helyt állt.

A pályára lépő játékosok közül Bánhidi Bence szenved továbbra is talpsérüléssel, elmondása szerint fájdalomcsillapítókkal és az adrenalinnak köszönhetően tudott játszani. Bár a beállós korábban az Izland elleni csoportmeccset a lelátóról nézte, a csapat nélküle is helytállt és végül bravúros győzelmet aratott. A hiányzókat tehát remekül pótolja a csapat, így remélhetőleg a hétfői meccset gyermeke születése miatt kihagyó Rosta Miklós hiányát is leküzdik.

A Magyarországra hazautazó játékos hiányzásával minden bizonnyal a Dabas beállója, Szöllősi Szabolcs is esélyt kap, aki eddig nem szerepelt meccskeretben az Eb-n.

A csapatszellemről árulkodik, hogy ezen nehézségektől függetlenül magas szinten játszik a csapat, a hiányzók miatt pedig olyan játékosok is bizonyíthatnak, akik korábban nem kaptak annyi lehetőséget.

A magyar válogatott hétfőn 20.30-tól a házigazda Németországgal, majd szerdán 18 órától az olimpiai címvédő Franciaországgal találkozik.

A csoportok első két helyezettje az elődöntőbe jut, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak. A mérkőzéseket az M4 Sport élőben közvetíti.

Kiemelt kép: A magyar csapat ünnepli győzelmét a férfi kézilabda olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokság középdöntõjének második fordulójában, a Magyarország – Horvátország mérkõzés után a kölni Lanxess Arénában 2024. január 20-án. A magyar válogatott 29-26-ra gyõzött. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)