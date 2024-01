Szoboszlai mestere felajánlotta a halálos beteg volt angol kapitánynak, hogy átadja a helyét

A korábbi angol szövetségi kapitány, Sven-Göran Eriksson gyógyíthatatlan hasnyálmirigyrákban szenved, orvosai szerint legjobb esetben is egy éve van hátra. A 75 éves svéd szakember a Sky Sports-nak elárulta, az ő helyzetében minden napot megbecsül, és boldogan kel, ha jól érzi magát. Emellett az is elmondta, hatalmas Liverpool-szurkoló, és az volt az álma, hogy a csapat edzője lehessen.

„I’m a Liverpool supporter… I’ve always been.”

Sven-Goran Eriksson tells @skynewsniall he „always wished to be the manager of Liverpool” – and says he thinks England can win this summer’s Euros.https://t.co/SGZSui6EXl

— Sky News (@SkyNews) January 12, 2024