Közel voltak az éremszerzéshez a magyar rövidpályás gyorskorcsolyázók

Végi Laura és Szigeti Dóra személyében két magyar is bejutott a rövidpályás gyorskorcsolyázók 1500 méteres döntőjébe a IV. téli ifjúsági olimpiai játékokon (YOG), előbbi negyedik, utóbbi ötödik lett.

A Magyar Olimpiai Bizottság első, szombati versenynapról szóló beszámolója szerint a fináléban

a végül győztes kínai versenyző körelőnyt harcolt ki, ami a befutónál megzavarta a többi résztvevőt,

ugyanis számukra még hátra volt egy kör, mégis felegyenesedtek. Végi hiába állt a második helyen, mivel riválisaihoz képest későn kapott észbe, így végül negyedik lett honfitársát, Szigetit megelőzve.

„Mindent megtettem, mindent kihoztam magamból, de a matek nem ment. Hagytuk elmenni a kínai lányt körelőnyre, de attól kezdve majdnem végig én vezettem, nem tudtak megtámadni, jó formában éreztem magam, és nem is fáradtam el” – értékelt a magyar sportoló.

„Egy életre megtanultam a leckét, ilyen hibát még egyszer biztosan nem követek el.

Persze nagyon csalódott vagyok, de ez nem akadályoz meg abban, hogy a következő napokban mindent beleadjak”– mondta.

Lakatos Tamás, a magyar válogatott edzője arról számolt be, bármit is csináltak, nem jutott be az információ a jégre, pedig annál többet nem tehettek Knoch Balázzsal, minthogy annyira ütötték az edzői korlátot, hogy az letört, így mindketten beestek a szivacsra.

A férfiaknál Major Dominik 12., Keszthelyi Dávid pedig egyéni csúcsot korcsolyázva 20. helyen végzett.

Bemutatkoztak a sílövők is, 10 kilométeren Bozóki Laura 70., míg 12,5 kilométeren Kunos László 89. lett. A hódeszkások krossz számában csak a 28. helyen végző Barabás Bálint volt érdekelt, mert Tóth Emma a pénteki edzésen könyöksérülést szenvedett.

A 3×3-as női jégkorongcsapat 17-0-ra nyert Mexikó ellen. Az együttesre a következő három napban még két-két mérkőzés vár.

A február elsejéig tartó versenyeken 79 ország csaknem 1900 sportolója vesz részt

a dél-koreai Kangvonban, ahol a magyar csapatot tíz sportágban – 3×3-as jégkorong, curling, műkorcsolya, rövidpályás gyorskorcsolya, gyorskorcsolya, hódeszka, alpesi sí, sífutás, sílövészet és szabadstílusú sí – 33 versenyző képviseli.

A kiemelt képen Végi Diána Laura és Szigeti Dóra (Fotó forrása: Magyar Országos Korcsolyázó szövetség hivatalos közösségi oldala)