Carlos Sainz negyedszer, elektromos autó először nyert a Dakar-ralin

Sainz közel másfél órás előnnyel vágott neki a pénteki tizenkettedik, egyben utolsó szakasznak, amelyen egy rövid, 175 kilométeres hurkot kellett megtenni Dzsanbu városa körül. A spanyol „Matador” nem kockáztatott, az autósok között a 17. helyen ért célba az utolsó gyorsaságin, ezzel viszont megszerezte az összetett győzelmet.

A spanyol legfőbb riválisa a kilencszeres ralivilágbajnok, francia Sebastian Loeb volt, ő azonban műszaki hiba miatt a csütörtöki gyorsasági szakaszon több mint egy órát vesztegelt a kősivatagban, ezzel az utolsó esélye is elszállt arra, hogy nagy hajrával utolérhesse Sainzot.

Loeb és navigátora, Fabian Lurquin azért dacból megnyerte a pénteki szakaszt, de az összetettben ez csak a dobogó alsó fokához volt elég. Az összetett második helyet ugyanis a szintén egyenletesen versenyző, a hajrában kifejezetten jó tempót diktáló belga Guillaume De Mevius szerezte meg az Overdrive csapat Toyota Hiluxával.

A motorosoknál pályafutása második Dakar-sikerét aratta az amerikai Ricky Brabec. A Hondával versenyző 32 éves motoros 2020 után diadalmaskodott ismét.

A záróetapot a tavaly győztes argentin Kevin Benavides nyerte, megelőzve a másodikként végző, kétszeres Dakar-győztes ausztrál Toby Price-t, valamint a harmadikként záró öccsét, Luciano Benavidest. A szatmárnémeti születésű, román színekben versenyző Gyenes Emánuel (KTM) a 23. helyen zárta a viadalt.

YEAAAHHHH! @rickyB357 takes it all in as #Dakar2024 Bikes winner! 🏆 pic.twitter.com/j7qiMsviBd

— DAKAR RALLY (@dakar) January 19, 2024