„Egészen szürreális volt” – az egyik percben még a nézőtéren szurkolt, a másikban játékvezetőnek állt a focidrukker

A Wolves a Brentfordot látta vendégül a 32 közé jutásért vívott összecsapáson, amely 2-2-es rendes játékidő után hosszabbításba torkollott.

ekkor került képbe az ifjúsági korosztályban sípmesterként tevékenykedő Ross Bennett.

Wolves fan in surprise call-up as match official https://t.co/4D8CVmRYaA

— BBC News (UK) (@BBCNews) January 17, 2024