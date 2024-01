Carlos Sainz nagy lépést tett negyedik Dakar-győzelme felé

A csütörtöki 420 kilométeres, al-Ula és Dzsanbu között rendezett gyorsaságin Sainz és navigátora, Lucas Cruz kicsivel több mint 5 és fél perces hátránnyal ért célba a győztes Guerlain Chicherit, Alex Winocq francia pároshoz képest, de így is közel került a végső sikerhez.

A szakasz 132. kilométerénél egy dűnéről történt leugratást követően megsérült a Hunter Buggy bal első felfüggesztése. Mivel a szükséges pótalkatrészek nem voltak a kocsiban, Loebnek és Lurquinnek meg kellett várnia csapattársaik segítséget, ez okozta a tetemes időveszteséget.

A key moment as @SebastienLoeb gestured to @CSainz_oficial on Stage 1️⃣1️⃣ ✋ #Dakar2024 pic.twitter.com/3wSBWyeKSv

— DAKAR RALLY (@dakar) January 18, 2024