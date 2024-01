Rommá vertük Izlandot, veretlenül jutott középdöntőbe a magyar kézilabda-válogatott

A magyar férfi kézilabda-válogatott veretlenül, a maximális két ponttal jutott középdöntőbe az olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokságon, mivel 33–25-re legyőzte Izlandot a csoportkör utolsó fordulójában, kedden Münchenben. A mezőny legjobbjának megválasztott Palasics Kristóf 11 védéssel járult hozzá a vártnál magabiztosabb sikerhez.

A magyarok pénteken Montenegró ellen 26-24-re, vasárnap Szerbia ellen 28-27-re nyertek, vagyis ez az első kontinenstornájuk, amikor három sikerrel léptek tovább a csoportkörből. A kölni középdöntőben csütörtökön Ausztriával, szombaton Horvátországgal, hétfőn a házigazda Németországgal, szerdán pedig az olimpiai címvédő Franciaországgal találkoznak.

A csoport első két helyezettje jut az elődöntőbe, a harmadikok pedig az ötödik helyért játszhatnak.

Zoran Ilics (k), valamint az izlandi Arnar Freyr Arnarsson (b) és Janus Dadi Smarason a férfi kézilabda Európa-bajnokság Izland – Magyarország mérkőzésén a müncheni Olympiahalléban, 2024. január 16-án. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A magyar együttes húsz fős keretéből ezúttal Andó Arián, Szöllősi Szabolcs, Krakovszki Bence és Krakovszki Zsolt maradt ki. Az már a kedzés előtt kiderült, hogy mindkét együttes középdöntőbe jutott, az volt a kérdés, ki hány pontot visz magával. Ahogy várható volt, az északiak csapata a rendkívül gyors kézilabdát, a lerohanásokat erőltette, a magyar együttes pedig igyekezett lassítani a játékot.

Mindkét oldalon hatékonyan működött a védekezés, de a tizedik percben a magyar védelem egyik oszlopát, Sipos Adriánt le kellett cserélni, mert összefejelt Ellidi Vidarssonnal,

másfél perccel később pedig Bánhidi Bence piros lapot kapott, mert – a játékvezetők szerint – megütötte Gisli Kristjánsson arcát.

Sipos később vissza tudott állni, a cserejátékosok pedig remekül szálltak be, ennek köszönhetően 10-7-nél időt kellett kérnie az ellenfélnek. Az izlandiak kiválóan felkészültek a magyar beállójátékra, nem hagyták labdához jutni Bánhidit, majd Rosta Miklóst, ám ezt kihasználva átlövésekből és betörésekből jöttek a magyar gólok.

Aztán a játékrész közepén hét percig nem talált be a magyar együttes, de az izlandiak ezt nem tudták kihasználni, majd Bóka Bendegúz, kétszer – az addig is remeklő – Imre Bence, illetve Hanusz Egon is eredményes volt.

Az ellenfélen kívül néhány játékvezetői ítélettel is meg kellett küzdenie a válogatottnak, amely három és fél perccel az első félidő vége előtt még négy góllal vezetett, a szünetben pedig 15-13 volt az állás.

A második felvonás elején két irányítóval, a jobbátlövő posztján pedig – Ancsin Gábor és Ilic Zoran után – Máthé Dominikkal támadtak a magyarok, és mindezt olyan remekül tették, hogy a 37. percben már öttel vezettek. A 41. percben jött a második izlandi időkérés, ugyanis támadásban és védekezésben is rendkívül felkészültnek és élesnek tűntek a magyarok, akik ekkor 24-18-as előnyben voltak.

Tavaly január 14-én a világbajnokságon az északiak vezettek 25-19-re a magyar csapat ellen, ám utóbbi végül 30-28-ra nyert.

Úgy tűnt, ezúttal nem lesz fordulat, mert Palasics Kristóf remekül védett, nyolc percig nem kapott gólt (26-18), ám aztán az ellenfél sorozatban háromszor betalált (29-23). José María Rodríguez Vaquero szövetségi kapitánynak nem volt szüksége időkérésre, csapata gyorsan kilábalt a hullámvölgyből és a vártnál sokkal magabiztosabb, rendkívül motivált és felkészült játékkal győzött.

A mezőny legjobbjának megválasztott Palasics Kristóf 11 védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Viktor Gísli Hallgrímssonnak kilenc, Björgvin Páll Gústavssonnak két védése volt, Viggó Kristjánson hét, Omar Ingi Manusson öt, a Veszprém balszélsője, Bjarki Már Elísson két gólt lőtt. A két csapat 45. egymás elleni mérkőzésén a mérleg magyar szempontból 26 győzelem, három döntetlen és 16 vereség.

„Bánhidi Bence piros lapja megváltoztatta a meccset és a terveinket, de utána is remek munkát végeztünk támadásban és védekezésben is. Nagyon büszke vagyok a csapatomra” – nyilatkozta Rodríguez.

Hozzátette, Imre Bence az első világversenyén szerepel, amelyen először volt keretben, a Ferencváros jobbszélsője mégis úgy játszott, mintha háromszázadik alkalommal lett volna válogatott.

A spanyol edző kijelentette, sorozatban három magas színvonalú meccset játszottak remek ellenfelekkel, mindegyik nagyon nehéz volt, és bár jó úton járnak, a középdöntő még nehezebb lesz. „Öt percig ünnepelhetünk, utána máris készülnünk kell a folytatásra” – hangsúlyozta Rodríguez.

Eredmény, csoportkör, 3. (utolsó) forduló, C csoport:

Magyarország-Izland 33-25 (15-13)

———————————

München, v.: Lah, Sok (szlovénok)

lövések/gólok: 45/33, illetve 44/25

gólok hétméteresből: 1/1, illetve 8/6

kiállítások: 10, illetve 8 perc

Magyarország:

————

Palasics – Lékai 1, Szita 5, Bánhidi, Sipos, Ancsin 4, Imre 4, cserék: Bóka 1, Ligetvári 1, Ilic, Rosta 4, Hanusz 5, Bodó, Máthé 4, Fazekas 4, Bartucz

Korábban:

Montenegró-Szerbia 30-29 (15-14)

A végeredmény:

1. (és továbbjutott) Magyarország 6 pont, 2. (és továbbjutott) Izland 3, 3. Montenegró 2, 4. Szerbia 1

A középdöntő kölni I. csoportjának állása:

1. Magyarország 2 pont (33-25), 2. Franciaország 2 (33-30), 3. Horvátország és Ausztria 1-1 (28-28), 5. Németország 0 (30-33), 6. Izland 0 (25-33)

Kiemelt kép: Zoran Ilics, valamint az izlandi Arnar Freyr Arnarsson és Janus Dadi Smarason a férfi kézilabda olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokság Izland – Magyarország mérkőzésén a müncheni Olympiahalléban (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)