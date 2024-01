Marco Rossi lecsaphat a gólkirályjelöltre: Angliából érkezhet erősítés az Eb-re készülő magyar válogatottba

Sammie Szmodics útlevélproblémák és vállsérülés miatt nem szerepelt még az ír válogatottban, ezt használná ki Marco Rossi, aki a hírek szerint meghívta őt az Európa-bajnokságra készülő csapata következő keretébe.

A 28 éves játékos

Szmodics korábban kijelentette, hogy ír színekben szeretne szeretne pályára lépni, most azonban válaszút elé érkezhet.

🇭🇺 Hungary manager Marco Rossi has invited Sammie Szmodics to “audition for his squad” in the March international break.

— Rovers Chat (@roverschat_) January 14, 2024