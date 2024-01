Harry Kane: A Bayern München a top 3-ban van az esélyesek között

Harry Kane szerint csapata, a Bayern München a top 3-ban van a végső győzelemre esélyesek között a labdarúgó Bajnokok Ligájában.

Az angol válogatott csapatkapitánya repülőrajtot vett a Bundesligában, miután a nyáron a Tottenham Hotspurtől Bajorországba költözött. Bár a címvédő müncheniek jelenleg csak a második helyen állnak a német bajnokságban, Kane-nek nagyon jól megy a játék, meccsről meccsre termeli a gólokat.

A Bayern a BL-ben is menetel, ott van a legjobb 16 között, és majd a Lazióval találkozik a február-márciusi nyolcaddöntőben.

„Ahogy a korábbi években is láthattuk, nem mindig a legjobb csapat nyeri a BL-t. A siker sok tényezőtől függ, mindig úgy érzem, hogy a lendület sokat ér, és remélem, hogy a Lazio ellen lendületbe jövünk” – mondta a Kicker című magazin hétfői számában a csatár.

A játékos abban is biztos, az „éhes” Bayern – amelynek Lőw Zsolt a másodedzője – a Bundesligában is megelőzi majd a jelenlegi éllovas Bayer Leverkusent, és sorozatban 12-edszer is megszerzi a bajnoki címet.

„A következő meccseken, leginkább a szezon vége felé, a fontos mérkőzéseken, meg kell mutatnunk ezt az éhséget” – tette hozzá.

Kane eddigi 16 Bundesliga-találkozóján 22 gólt szerzett, így sokan már arról beszélnek, hogy akár Robert Lewandowski rekordját is veszélyezteti: a lengyel támadó a 2020/21-es idényben 41 találatig jutott.

„Természetesen az ember arra törekszik, hogy kihozza magából a legjobbat, átlépje a határait és megdöntse az ilyen csúcsokat – mondta ezzel kapcsolatban a harmincéves angol klasszis. – Jól rajtoltam, aztán reméljük márciusban vagy áprilisban egy kicsit már közelebb leszek a rekordhoz.”

Harry Kane egyben megerősítette egy korábbi kijelentését, hogy egyszer szeretne rúgóként (kicker) szerephez jutni a tengerentúli amerikaifutball-ligában (NFL), mivel ez az egyik kedvenc sportága.

„Sokszor gondolok erre, lehet, hogy ott szeretném majd folytatni” – fogalmazott.

Kiemelt kép: Harry Kane angol csapatkapitány tapsol a katari labdarúgó-világbajnokság Anglia-Franciaország negyeddöntõ mérkõzése után az al-hori al-Bajt Stadionban 2022. december 10-én. A címvédõ francia labdarúgó-válogatott 2-1-re gyõzött. (Fotó: MTI/EPA/Nusad Szekkajil)