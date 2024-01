A Francia Paralimpiai Bizottság elnöke szerint a sztárok segíthetnek a lehetőségek bővítésében

A Francia Paralimpiai Bizottság elnöke szerint fontos, hogy a paralimpiának is legyenek sztárjai, mert az ő elismertségüket felhasználva lehet komoly terveket készíteni, és javítani a fogyatékkal élők sportolási lehetőségeit.

Marie-Amélie Le Fur, aki az M4 Sport – Az év sportolója gálára érkezett Magyarországra, az M1 aktuális csatornának nyilatkozva elárulta, azért fogadta el a meghívást, mert így lehetősége nyílt egyeztetni magyar kollégáival, és ezt meg is tette.

A háromszoros olimpiai bajnok paraatléta fontosnak nevezte, hogy megragadjon minden olyan alkalmat, amikor építheti a kapcsolatot más országok paralimpiai sportjában tevékenykedőkkel, olyan egyeztetéseken vehet részt, melyeken ismertethetik egymással a nézőpontjaikat, terveiket.

Beszélt arról is, hogy a francia sportolók és parasportolók teljesítményét nem ilyen nagy presztízsű gála keretében ismerik el, mint Magyarországon, ezért is büszke arra, hogy most itt ehet.

Az a célja, hogy az idei paralimpiát felhasználva bővítsék a mozgáskorlátozott emberek lehetőségeit. Szeretnének eredményesek lenni a paralimpián, sok érmet nyerni, de ennél is fontosabb, hogy javítsák a fogyatékkal élők sportolási esélyeit.

„Lényeges, hogy legyen öröksége a paralimpiának a parasportolók számára, de ugyanúgy a fogyatékkal élő átlag emberek számára is, hogy a paralimpiai sport megváltoztassa az életüket”

– hangsúlyozta.

Szóba került, hogy Ekler Luca tavaly éppen Párizsban nyert három arany- és egy ezüstérmet a paraatlétikai világbajnokságon. Marie-Amélie Le Fur elmondta, hogy személyesen ugyan nem ismeri őt, de látta a teljesítményét. Arra a kérdésre, hogy ki lehet a párizsi paralimpia sztárja, mosolyogva úgy reagált: „nem is tudom, talán Luca…” Majd úgy folytatta: több sportágban több kiemelkedő egyénisége is lehet a paralimpiai játékoknak.

„Nagyon fontos, hogy a fogyatékossággal élő sportolók között is legyenek sztárok, mert általuk több rajongót szerezhet a paralimpiai mozgalom. Franciaországban szükség van arra, hogy szorosabb kapcsolat alakuljon ki a paralimpiai játékok és a francia emberek között, és arra is szükség van, hogy több lehetőséget nyissunk meg a fogyatékkal élők számára a sportban. Az elismert parasportolók abban segíthetnek, hogy többet tehessünk, hogy nagy terveink lehessenek” – vélekedett.

Kiemelt kép: Az egyik díj a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) és az M4 Sport Az Év Sportolója Gálájának sajtótájékoztatóján a Magyar Állami Operaházban 2022. december 30-án. (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)