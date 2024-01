Erős európai bajnokságba igazolt a magyar válogatott reménysége

A svájci élvonalbeli Lausanne-Sport labdarúgócsapatában folytatja pályafutását Szalai Gábor, a Kecskeméti TE (KTE) védője.

A válogatott kerettag játékos távozásáról az alföldiek hivatalos honlapja számolt be vasárnap. A KTE híre szerint a svájci együttes kifizette a saját nevelésű védő szerződésében szereplő kivásárlási árat.

A 23 éves Szalai 2019-ben, még az NB III-ban debütált a Kecskemétben, Marco Rossi szövetségi kapitány tavaly nyáron hívta be először a magyar válogatott keretébe, s bár még nem debütált, azóta egyszer sem hiányzott a névsorból.

„Gáborral 2028 nyaráig szóló szerződést kötött a klub, amely jelentős anyagi áldozatot vállalt a megszerzéséért”

– mondta az M1 aktuális csatornának Paunoch Péter, a játékos ügynöke.

A menedzser kifejtette: Szalaiért több ajánlat is érkezett, az észak-amerikai bajnokságból több csapat is érdeklődött, ő azonban szeretett volna olyan erős nyugat-európai bajnokságba igazolni, ahol egy lépcsőfokot előre lépve állandó játéklehetőséghez jut, így töretlen maradhat a fejlődése.

„A svájci klub a Manchester United új társtulajdonosa, Jim Ratcliffe érdekeltségébe tartozik, és olyan nevelőegyesület, amely egy-két év után igyekszik topbajnokságokba értékesíteni a játékosait”

– mondta Paunoch Péter.

Az ügynök hozzátette, a kecskemétiek „rendkívül korrekt hozzáállásának” is köszönhetően alig másfél nap alatt megszületett a megállapodás, játékosa pedig már új csapata Barcelona melletti edzőtáborában van, ahol a tervek szerint a hétfői felkészülési mérkőzésen be is mutatkozik.

A 23 éves Szalai 2019-ben, még az NB III-ban debütált a Kecskemétben, Marco Rossi szövetségi kapitány tavaly nyáron hívta be először a magyar válogatott keretébe, s bár még nem debütált, azóta egyszer sem hiányzott a névsorból. Ennek kapcsán Paunoch elmondta: Szalai mindenképpen szerezett volna Rossi látókörében maradni, mert a legfontosabb cél, hogy kivívja a nyári Európa-bajnoki kerettagságot.

A KTE tájékoztatása szerint Szalai a klub színeiben összesen 127 tétmérkőzésen lépett pályára, ezeken 22 gólt szerzett.

A lausanne-i együttes 18 forduló után a 10. helyen áll a 12 csapatos svájci bajnokságban.

Kiemelt kép: Szalai Gábor (Fotó: MTI/Bús Csaba)